2019-06-10T20:23:43+03:00
Общество

«Я оказался в чистом поле»: житель Барабинска, 34 года проживший в бараке, может остаться на улице

Александр Мареич пытался достучаться до властей, но все безрезультатно
Татьяна СОЛОВОВА
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Сибиряк намерен бороться за свой дом. Фото: сайт «Восемь плюс один».Сибиряк намерен бороться за свой дом. Фото: сайт «Восемь плюс один».
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Об истории Александра Мареича, который рискует в одночасье остаться без жилья, рассказал сайт «Восемь плюс один». 34 года сибиряк с семьей прожил в старой конторе ОПМС-19 в Барабинске - это барак с тремя отдельными входами. Но, похоже, скоро он лишится своего дома.

Как так вышло? Объясняем: жом сибиряка был построен на территории, которая принадлежала одной организации. Фирма передала этот участок другой компании, а новым владельцам этот дом оказался не нужен. Хозяева участка уже заявили, что дом снесут. И свое обещание начали выполнять.

- Уже снесли забор, я остался в чистом поле. Говорю: покажите план, что северная сторона ваша, что вы имеете право забор снять. Пошел в НГЧ, там один кабинет, два человека сидят. Спрашиваю: «Сейчас я чей?». Отвечают: «Как бы наш, но мы вас будем передавать городу». Зачем тогда разгораживать, если будут передавать, - описывает ситуацию Александр Мареич.

Сибиряк собрался жалобу в прокуратуру. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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