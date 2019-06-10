В Новосибирске компания пьяных взрослых избила 15-летних подростков

СЕГОДНЯ 19:00 2019-06-10T19:03:24+03:00

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Возле дома по улице Татьяны Снежиной сегодня, 10 июня, ближе к вечеру между компанией нетрезвых людей и местными подростками случился конфликт. В группе «МЖК Восточный, Плющихинский» родитель пострадавшего ребенка рассказала, как все происходило:

— Возле первого подъезда дома № 27/2 на 15 летних подростков напала пьяная быдло-группа, состоящая из двух пьяных «дам» и двух пьяных «мужчин», один из них являлся водителем, ПЬЯНЫМ. Угрожали детям, что их прирежут, нанесли детям неоднократно удары кулаками, ногами, в том числе, моей дочери, — сказано в посте.

Со слов подростков, они ничего такого не делали, чтобы вызвать негативной реакции или как-то задеть «ранимую психику» той компании. Вели себя, как обычно — шутили между собой, громко смеялись, не над взрослыми. Далее последовала совершенно нелогичная реакция в виде неприкрытой агрессии и угроз в их адрес.

В комментариях нашлись очевидцы, которые утверждают, что все было не так. Местная жительница этого дома как раз в тот момент была на балконе и видела начало конфликта:

— То, как разговаривали ваши воспитанные дети, тоже оставляет желать лучшего. Да, 3 пьяных взрослых не правы, но и детишки не цветочки, которые после того как машина уехала, собрали толпу человек сорок и побежали со словами «пойдем драться» (не дословно, было на матах), — пишут люди.

Оказывается, что ту «избитую» девочку никто не трогал, а другой подросток и вовсе сам кидался на взрослых. В сети находятся люди, которые узнают в описании детей знакомых, и это узнавание идет им не на пользу:

— Не та ли это компания «малышей», которая на женщину кидалась, когда она им сделала замечание по матам? — задаются вопросом в комментариях.

В этом деле не все так однозначно. Сторона пострадавших подростков и их близкие винят во всем пьяных взрослых. Со слов жителей этого дома, «детки» сами спровоцировали их. Так или иначе, этой ситуацией займется полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU