Путешествуй с умом: в новосибирском трамвае появился аудиогид

СЕГОДНЯ 16:04 2019-06-10T16:43:02+03:00

Теперь во время поездки пассажирам читают образовательные лекции

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Городской музей запустил проект «История города на колесах», в рамках которого в трамвае № 13 теперь фоном звучат рассказы о прошлом Новосибирска. Аудиогид говорит голосом сотрудницы музея Елены Воротниковой.

Прокатившись по «умном» маршруту № 13 вы узнаете, как раньше выглядел и назывался Центральный рынок, когда и из чего были сделаны первые трамваи, в какой части города находится кладбище, где отдельно хоронили православных, магометан, иудеев и католиков. Это лишь часть того, о чем вам расскажет Елена.

В мэрии Новосибирска поделились дальнейшими планами по этому проекту, ведь это не последний аудиогид в общественном транспорте:

— Следующий аудиогид будет посвящен забавным историям про трамвай и городским легендам.

ИСТОЧНИК KP.RU