Выманили 3 миллиона: новосибирские полицейские поймали жуликов, обманувших крымчан
Двое входили в банду преступников из 5 человек. За меньше чем полгода они украли около 3 миллионов рублей. Жертвами их аферы стали 73 человека из Крыма и Севастополя.
«Мобильные» мошенники действовали по одной схеме: обзванивали людей, представлялись близкими, врали, что находятся в трудной жизненной ситуации. Добрые люди велись. В среднем с человека они получали от 10 тысяч рублей.
После задержания в их квартирах нашли много чего интересного:
— При проведении обысков по местам проживания членов группировки, полицейские изъяли 14 сотовых телефонов, 29 сим-карт, 13 банковских карт, черновые записи, — рассказали в ГУ МВД по городу.
За преступление «мобильных» преступников ждет до десяти лет лишения свободы по статьей 159 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU