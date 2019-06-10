Выманили 3 миллиона: новосибирские полицейские поймали жуликов, обманувших крымчан

СЕГОДНЯ 14:40 2019-06-10T14:40:52+03:00

Полиция задержала 33-летнего мужчину и 42-летнюю женщину, которые звонили и вымогали у людей деньги

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Двое входили в банду преступников из 5 человек. За меньше чем полгода они украли около 3 миллионов рублей. Жертвами их аферы стали 73 человека из Крыма и Севастополя.

«Мобильные» мошенники действовали по одной схеме: обзванивали людей, представлялись близкими, врали, что находятся в трудной жизненной ситуации. Добрые люди велись. В среднем с человека они получали от 10 тысяч рублей.

После задержания в их квартирах нашли много чего интересного:

— При проведении обысков по местам проживания членов группировки, полицейские изъяли 14 сотовых телефонов, 29 сим-карт, 13 банковских карт, черновые записи, — рассказали в ГУ МВД по городу.

За преступление «мобильных» преступников ждет до десяти лет лишения свободы по статьей 159 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU