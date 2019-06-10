«Как таких земля носит»: семья из Новосибирска выкинула на мусорку щенка в пакете

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-10T13:52:21+03:00

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В группе «РООПЖ «Кошкино лукошко» выложили историю из Кировского района об издевающихся над животными людях. Семья живет по улице Бурденко. Из их квартиры постоянно доносятся визг и писк. Соседи лично видели, как эти люди обращались со своим питомцем: кидали в стену, поили алкоголем, избивали.

Последней каплей стало то, что хозяин собаки вынес животное в пакете на мусорку. Оно еле дышало. Очевидцам еле удалось отбить бедного щенка. Мужчина отказывался отдавать пакет, размахивая им в разные стороны. Он испугался включенной камеры. Сразу же щенок оказался на земле «ничейный». Искалеченную собаку возили на лечение в ветклинику. У нее была черепно-мозговая.

Житель Кировского района выкидывает на мусорку щенка в пакете.

Самое страшное, что у той семьи нашлись другие объекты для издевательств. Выяснилось, эти же люди еще скинули котят в подпол квартиры.

Соседи уведомляли обо всем полицию, она приезжала на место. Только вот живодеры не открыли им двери:

— Что это? Как таких земля носит? Как не бояться быть безнаказанными и дышать воздухом общим? — ужасаются люди.

ИСТОЧНИК KP.RU