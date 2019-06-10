2019-06-10T12:50:04+03:00
Происшествия

Нападавший с ножом задержан

Сотрудники Агентства безопасности «Гвардия» задержали вооруженного ножом правонарушителя
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства безопасности «Гвардия».
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В минувшую субботу в 0.26 кнопка тревожной сигнализации была нажата в поликлинике в Дзержинском районе Новосибирска.

Прибывший на вызов экипаж группы быстрого реагирования АБ «Гвардия» обнаружил на улице напротив медицинского учреждения толпу напуганных людей - жильцов соседнего общежития. Они начали наперебой рассказывать, что за ними гнался пьяный мужчина с ножом, угрожая, что зарежет.

Бойцы ГБР Анатолий Волгин и Алексей Тетерин поехали в направлении, указанном пострадавшими, и заметили убегающего человека. Ослепив его дальним светом фар, провели задержание. Зная, что мужчина вооружен, применили к нему спецсредство - газовый баллончик и наручники. Практически тут же подъехали сотрудники полиции, которым бойцы ГБР и передали задержанного. Также был найден выброшенный мужчиной нож.

Квалификацию действиям правонарушителя дадут сотрудники полиции. Со слов потерпевших известно, что ранее судимый гражданин находился в одной из комнат общежития в компании лиц, распивавших спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, после чего мужчина схватил хозяйственный нож (длина лезвия около 25 см) и бегал по общежитию, угрожая убийством всем встречным. Испуганные люди укрылись в поликлинике и попросили вызвать помощь.

Оперативно прибывшие «гвардейцы» успешно нейтрализовали вооруженного правонарушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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