2019-06-10T11:40:47+03:00
Общество

«От него хорошо попахивало перегаром»: таксист, который не помог инвалиду, сам оказался жертвой

Отказавшийся помогать мужчине в коляске рассказал, как было на самом деле
Анастасия САМАРЦЕВА
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Со слов водителя, пассажир на коляске был пьян и вел себя очень грубо. Фото: группа «АСТ-54»Со слов водителя, пассажир на коляске был пьян и вел себя очень грубо. Фото: группа «АСТ-54»
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Группа «АСТ-54» опубликовало сообщение водителя «яндекс-такси», который не захотел вести человека в коляске. Его история противоречит тому, что ранее писал сам отвергнутый пассажир:

«Увидев, что клиент инвалид-колясочник, таксист отказался брать его в салон. Он сказал, что не собирается выходить из автомобиля и помогать» — говорилось в прошлом посте.

Новая более расширенная версия событий выглядит иначе. Таксист получил заказ с пометкой, освободить багажник. Он и был пустым, за исключением газового оборудования для метана. Места для коляски там не нашлось. Об этом водитель сказал проблемному пассажиру, но тот в грубой форме начал требовать сделать что-то:

— Я не отказывался перевозить инвалида, и он сел в автомобиль на переднее сидение, но в багажник не влезло кресло. Гражданин (кстати, от него хорошо попахивало перегаром), который прислал вам эти фото и эту новость сказал мне: «слышь, иди, что-нибудь придумай», — пишет мужчина в «АСТ-54».

Мужчина в коляске настаивал на своем: «засунь в салон его». Таксист этого делать не собирался, так как кресло могло поцарапать машину изнутри. Он предложил альтернативу — заказать другое такси.

— В ответ понеслась куча матов, признаюсь, я тоже молчать не стал. Потом я сел в автомобиль, и поинтересовался у инвалида, нужна ли ему помощь, чтобы выйти, но он ответил, что справится сам. Я пожелал им всего хорошего и уехал, — закончил рассказ водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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