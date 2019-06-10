Ариэль уже не та: русская русалочка показала, на что способен ее хвост
Известный во всем мире профессиональный танцор Елена из Новосибирска поделилась с подписчиками в своем блоге видео, на котором танцует в сверкающем наряде из ракушек и чешуи. В полной темноте женщина завораживающе двигается.
Русская русалочка показала, на что способен ее хвост.Song: "Haunted " (50 shades of Grey) - Beyonce
Вся сложность заключается в рыбьем хвосте — стандартном для русалки, и не типичном для человека. Узкая, сковывающая движение юбка не помещала Елене. Она с легкостью в ней двигается и даже меняет положения.
Мастерство сибирской русалки оценили прежде всего ее родные. 3-летняя дочка Елены очень любит сказку про морскую красавицу и принца. Малышке понравился танец мамы:
— Леся знает, что мама — тоже русалка, настоящая, — пишет Елена.
Подписчики наперебой делают комплименты женщине. Они впечатлены пластикой и красотой Елена:
— Я воображал, что танцую также, и все мое тело начинает болеть, — восхищаются одни.
— Как вы на сцену выходите? — удивлены некоторые.
— Ты обычная Ариэль, я поймаю тебя в мою сеть, — находятся в комментариях «рыбаки».
ИСТОЧНИК KP.RU