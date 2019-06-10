Ариэль уже не та: русская русалочка показала, на что способен ее хвост

СЕГОДНЯ 10:56 2019-06-10T11:37:23+03:00

Впервые Елена исполнила этот танец в 2016 году. Фото: соцсети Елены Яткиной.

Елена Яткина выложила в инстаграме перфоменс в костюме русалки

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Известный во всем мире профессиональный танцор Елена из Новосибирска поделилась с подписчиками в своем блоге видео, на котором танцует в сверкающем наряде из ракушек и чешуи. В полной темноте женщина завораживающе двигается.

Русская русалочка показала, на что способен ее хвост.Song: "Haunted " (50 shades of Grey) - Beyonce

Вся сложность заключается в рыбьем хвосте — стандартном для русалки, и не типичном для человека. Узкая, сковывающая движение юбка не помещала Елене. Она с легкостью в ней двигается и даже меняет положения.

Мастерство сибирской русалки оценили прежде всего ее родные. 3-летняя дочка Елены очень любит сказку про морскую красавицу и принца. Малышке понравился танец мамы:

— Леся знает, что мама — тоже русалка, настоящая, — пишет Елена.

Подписчики наперебой делают комплименты женщине. Они впечатлены пластикой и красотой Елена:

— Я воображал, что танцую также, и все мое тело начинает болеть, — восхищаются одни.

— Как вы на сцену выходите? — удивлены некоторые.

— Ты обычная Ариэль, я поймаю тебя в мою сеть, — находятся в комментариях «рыбаки».

ИСТОЧНИК KP.RU