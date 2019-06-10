КВН прошел без происшествий
В Новосибирске состоялась очередная игра «КВН-Сибирь». Безопасность мероприятия обеспечили сотрудники АБ «Гвардия»
Фото предоставлено пресс-службой Агентства безопасности «Гвардия».
Изменить размер текста:
Четвертый четвертьфинал лиги проходил в ДК имени М. Горького в пятницу вечером. Игра веселых и находчивых собрала полный зал зрителей. Сотрудники Агентства безопасности «Гвардия» обеспечили пропускной режим и общественный порядок во время мероприятия. КВН прошел без происшествий.
ИСТОЧНИК KP.RU