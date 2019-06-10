СЕГОДНЯ 09:12 2019-06-10T09:12:19+03:00

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Четвертый четвертьфинал лиги проходил в ДК имени М. Горького в пятницу вечером. Игра веселых и находчивых собрала полный зал зрителей. Сотрудники Агентства безопасности «Гвардия» обеспечили пропускной режим и общественный порядок во время мероприятия. КВН прошел без происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU