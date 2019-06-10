«С частичкой отчаяния и даже капелькой злости»: зоозащитники отчитали сибиряков, которые неправильно ухаживают за найденными животными
Новосибирские волонтеры призывают добросердечных, подбирающих уличных животных, внимательно изучить информацию по их содержанию:
— Делимся частичкой отчаяния и даже капелькой злости от ситуаций, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Кто-то просто пользуется «дедовскими методами» и «народной мудростью», передающейся и уст старших поколений в уши молодых. Кто-то ищет в интернете и находит неверную информацию, — говорят в ЦРДЖ.
Узнать достоверную информацию от специалистов можно в группе центра реабилитации. Там же есть рецепты и правильный рацион для братьев меньших.
ЦРДЖ развевает многие интернет-мифы: хлеб и пшено — вредная еда для животных, найденного пострадавшего без осмотра нельзя кормить и поить. В посте волонтеры указали много вредных советов, которых нельзя ни в коем случае делать. Например, давать птицам и ежам молоко:
— Вы видели птицу, которая кормит грудью своих птенцов? — спрашивают в центре.
Еще нельзя кормить найденных хищных птиц колбасами, сосисками и другим термически обработанными мясными продуктами. Надуманных сетевых подсказок очень много. В этом случае нужно помнить, что спасение «утопающего» не в его руках, а в ваших:
— Вы не просто пытаетесь спасти живой беззащитный организм: некоторыми действиями вы его просто-напросто губите, — пишут волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU