«С частичкой отчаяния и даже капелькой злости»: зоозащитники отчитали сибиряков, которые неправильно ухаживают за найденными животными

СЕГОДНЯ 08:47 2019-06-10T08:55:02+03:00

Эта сова Дурик, которую выхаживали в ЦРДЖ. В центр ее отдали в плохом состоянии - неправильный уход хозяев. Дурика в этом году не стало. Фото: группа ЦРДЖ.

Центр реабилитации диких животных (ЦРДЖ) в Новосибирске выложил пост о правилах ухода за хвостатыми, пернатыми и игольчатыми

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Новосибирские волонтеры призывают добросердечных, подбирающих уличных животных, внимательно изучить информацию по их содержанию:

— Делимся частичкой отчаяния и даже капелькой злости от ситуаций, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Кто-то просто пользуется «дедовскими методами» и «народной мудростью», передающейся и уст старших поколений в уши молодых. Кто-то ищет в интернете и находит неверную информацию, — говорят в ЦРДЖ.

Узнать достоверную информацию от специалистов можно в группе центра реабилитации. Там же есть рецепты и правильный рацион для братьев меньших.

ЦРДЖ развевает многие интернет-мифы: хлеб и пшено — вредная еда для животных, найденного пострадавшего без осмотра нельзя кормить и поить. В посте волонтеры указали много вредных советов, которых нельзя ни в коем случае делать. Например, давать птицам и ежам молоко:

— Вы видели птицу, которая кормит грудью своих птенцов? — спрашивают в центре.

Еще нельзя кормить найденных хищных птиц колбасами, сосисками и другим термически обработанными мясными продуктами. Надуманных сетевых подсказок очень много. В этом случае нужно помнить, что спасение «утопающего» не в его руках, а в ваших:

— Вы не просто пытаетесь спасти живой беззащитный организм: некоторыми действиями вы его просто-напросто губите, — пишут волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU