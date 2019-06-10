Отличиться не получилось: команда Тарасенко не смогла взять Кубок Стэнли
В понедельник, 10 июня состоялся матч «Сент-Луис» с командой «Бостон», который закончился не в пользу команды Владимира Тарасенко. «Бостон Брюинз» обыграл «Сент-Луис Блюз» в шестом матче финальной серии и сравнял счет в противостоянии — 3-3.
— В сегодняшней игре Тарасенко провел на льду около 20 минут, но не смог отличиться в шестом матче финала Кубка Стэнли с командой «Бостон». Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко нанес 4 броска в створ ворот, завершив матч с полезностью «-2», — говорится на сайте НХЛ.
Таким образом, Тарасенко не смог набрать очков уже во втором матче подряд.
Напомним, воспитанник «Сибири» Владимир Тарасенко впервые выступает в финале Кубка Стэнли, но уже вошел в историю американской команды, забив рекордное число голов. Благодаря этому команда впервые за 49 лет вышла в финал Кубка Стэнли. В 25 играх текущего плей-офф Тарасенко набрал 16 очков.
А 7 июня Владимир Тарасенко стал папой второй раз. У него родился сын, которого фанаты хоккеиста предложили назвать Стэнли.
ИСТОЧНИК KP.RU