Отличиться не получилось: команда Тарасенко не смогла взять Кубок Стэнли

СЕГОДНЯ 07:55 2019-06-10T08:19:12+03:00

Команда «Сент-Луис» борется в НХЛ за Кубок Стэнли — кто станет чемпионом, решится в седьмой игре

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В понедельник, 10 июня состоялся матч «Сент-Луис» с командой «Бостон», который закончился не в пользу команды Владимира Тарасенко. «Бостон Брюинз» обыграл «Сент-Луис Блюз» в шестом матче финальной серии и сравнял счет в противостоянии — 3-3.

— В сегодняшней игре Тарасенко провел на льду около 20 минут, но не смог отличиться в шестом матче финала Кубка Стэнли с командой «Бостон». Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко нанес 4 броска в створ ворот, завершив матч с полезностью «-2», — говорится на сайте НХЛ.

Таким образом, Тарасенко не смог набрать очков уже во втором матче подряд.

Напомним, воспитанник «Сибири» Владимир Тарасенко впервые выступает в финале Кубка Стэнли, но уже вошел в историю американской команды, забив рекордное число голов. Благодаря этому команда впервые за 49 лет вышла в финал Кубка Стэнли. В 25 играх текущего плей-офф Тарасенко набрал 16 очков.

А 7 июня Владимир Тарасенко стал папой второй раз. У него родился сын, которого фанаты хоккеиста предложили назвать Стэнли.

ИСТОЧНИК KP.RU