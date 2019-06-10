«Успевайте загадывать желание»: в Новосибирске начался звездопад из ярких искр с белыми полосами

СЕГОДНЯ 07:24 2019-06-10T07:24:58+03:00

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Новосибирцы могут увидеть в ночном небе красивое зрелище — звездопад из метеоров, которые будут вылетать из созвездия Лиры.

— Метеорный поток из созвездия Лиры не самый активный, но увидеть его при желании можно. Созвездие поднимается в небе во второй половине ночи и его достаточно хорошо будет видно. Найти и определить его можно по яркой звезде Вега, расположенной на юго-востоке, а также по летнему треугольнику. Если повезет, и будет хорошая погода и видимость, то можно будет наблюдать метеорные потоки, — рассказал «КП» — Новосибирск» специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Он добавил, что лучше и эффективнее метеорные потоки наблюдать в максимуме. Так, у потока Лириды максимум наступит на выходных, 15 июня, а продлится поток по 21 июня.

— Метеоры в это время вылетают из радианта и расчерчивают небо яркими, белыми полосами. При желании, можно и желание загадать, — отметил Олег Кашин, уточнив, что смотреть на метеорный поток лучше полулежа или полусидя, а не стоя, закинув голову вверх.

По мнению специалиста, лучше расположиться в направлении звезды метеорного потока. При этом сам поток можно будет увидеть, не прибегая к биноклям и телескопам, а обычным взглядом, без вспомогательных средств. И конечно, лучше всего его наблюдать не в городе, а на природе.

ИСТОЧНИК KP.RU