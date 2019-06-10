«Девушка жива»: оставившая загадочную записку на чужой машине студентка нашлась
Пропавшую в выходные при странных обстоятельствах в Новосибирске студентку удалось найти спустя сутки.
— Девушку обнаружили поздно вечером в воскресенье, 9 июня, она жива, здорова. Остальное — уже ее личная жизнь, рассказывать подробности не имеем права, — рассказала руководитель инфогруппы поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Напомним, поиски начались 8 июня, после того, как 21-летняя студентка поссорилась с молодым человеком и ушла из дома в Октябрьском районе, оставив очень странную записку на стекле чужой машины. В ней она просила передать родным, чтобы они не волновались.
Перед тем, как она пропала, камера видеонаблюдения во дворе дома сняла девушку, как Татьяна подошла к одной из машин на парковке и оставила под дворниками листок. Девушки не было дома около суток.
ИСТОЧНИК KP.RU