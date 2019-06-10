2019-06-10T05:27:28+03:00
Общество

«Как в Гарри Поттере»: новосибирцев рассмешил спуск для колясок, упирающийся в тупик

В центре города спуск для колясок в подземный переход оказался абсолютно не пригоден для пользования
Надежда ЯРКОВА
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Спуск в подземный переход совершенно не оборудован для колясок. Фото: "Ревизорро Новосибирск".Спуск в подземный переход совершенно не оборудован для колясок. Фото: "Ревизорро Новосибирск".
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Вот такой спуск для колясок нашли жители Новосибирска в одном из старейших пешеходных переходов в городе. Мало того, что на пути закрепили мусорную корзину, так еще и двери, расположенные напротив спуска, не открываются. Таким образом, человеку с коляской невозможно проехать по нему, как и выбраться, чтобы пройти в двери.

— Кто устанавливал съезд для колясок в подземный переход у Первомайского сквера на площади Ленина, проведите мастер-класс, как на него заехать и каким образом с него съезжать, — задается вопросом под фото возмущенный подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей поддержали сибиряка, отметив, что это похоже на ситуацию из фильма о Гарри Поттере. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Все для людей.

— Сначала головой об мусорку, потом сквозь железную стену.

— Как в Гарри Поттере, — не удержался от сравнения комментатор.

Такой спуск для колясок расположен в центре города. Фото: "Ревизорро Новосибирск".

Такой спуск для колясок расположен в центре города. Фото: "Ревизорро Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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