2019-06-10T04:52:36+03:00
Общество

«В Китае — это деликатес: новосибирец купил консервированный горошек с живой гусеницей

Такой «сюрприз» в банке, как попался новосибирцу, может легко отбить аппетит у кого угодно
Надежда ЯРКОВА
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В банке с зеленым горошком покупателя ждал малоприятный сюрприз. Фото: "Ревизорро Новосибирск".В банке с зеленым горошком покупателя ждал малоприятный сюрприз. Фото: "Ревизорро Новосибирск".
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В Новосибирске покупатель нашел неприятную находку в банке с зеленым консервированным горошком. Открыв ее, он увидел там живую личинку насекомого.

— Это уже не первый случай. Больше покупать не буду, — поделился подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователей соцсетей эта ситуация развеселила, они стали успокаивать возмущенного сибиряка, аргументируя тем, что по всей видимости, это хороший, натуральный продукт, раз в нем появилась живность. Может это и так, но аппетит вид ползающей по горошку гусеницы отбивает напрочь. Вот что пишут об этом комментаторы:

— Значит без химии горошек.

— Горошек с мясом, хороший бонус

— Зато натуральный продукт, не из замороженного сырья.

— В Китае деликатес между прочим, а вы жалуетесь.

Такая находка отбивает аппетит надолго. Фото: "Ревизорро Новосибирск".

Такая находка отбивает аппетит надолго. Фото: "Ревизорро Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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