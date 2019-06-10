«В Китае — это деликатес: новосибирец купил консервированный горошек с живой гусеницей
В Новосибирске покупатель нашел неприятную находку в банке с зеленым консервированным горошком. Открыв ее, он увидел там живую личинку насекомого.
— Это уже не первый случай. Больше покупать не буду, — поделился подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Пользователей соцсетей эта ситуация развеселила, они стали успокаивать возмущенного сибиряка, аргументируя тем, что по всей видимости, это хороший, натуральный продукт, раз в нем появилась живность. Может это и так, но аппетит вид ползающей по горошку гусеницы отбивает напрочь. Вот что пишут об этом комментаторы:
— Значит без химии горошек.
— Горошек с мясом, хороший бонус
— Зато натуральный продукт, не из замороженного сырья.
— В Китае деликатес между прочим, а вы жалуетесь.
Такая находка отбивает аппетит надолго. Фото: "Ревизорро Новосибирск".
ИСТОЧНИК KP.RU