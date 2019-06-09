Брошенные мамой бельчата обрели новых родителей
Знакомые нам бельчата из Академа, от которых ранее отказалась мама, переехали в новый дом. Брата и сестру разделили — первый переехал в Барышево к Екатерине, вторая оказалась в Новосибирском центре у Татьяны. Им дали имена: Мира и Савитур.
Девочка переехала к Татьяне в Новосибирск, мальчик — в Барышево. Фото: соцсети Елены Ермаковой.
Бывшая их владелица Елена Ермакова, которая выхаживала малышей, рассказала, как они себя чувствуют:
— У них все хорошо, оба спокойно переносят разлуку. Вообще, белкам достаточно человеческого тепла, хотя по маме они первое время скучали, — пояснила нам Елена.
Теперь бельчата живут у разных хозяев. Елена говорит, что они не скучают друг по другу. Фото: соцсети Елены Ермаковой.
В своем инстаграме женщина показывает, как ведут себя бельчата. На фото они радостно прыгают, ластятся на руках у людей, берут пробу с летней клубники.
ИСТОЧНИК KP.RU