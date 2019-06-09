Брошенные мамой бельчата обрели новых родителей

СЕГОДНЯ 16:59 2019-06-09T16:59:45+03:00

Их назвали — Мира и Савитур. Фото: соцсети Елены Ермаковой.

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Знакомые нам бельчата из Академа, от которых ранее отказалась мама, переехали в новый дом. Брата и сестру разделили — первый переехал в Барышево к Екатерине, вторая оказалась в Новосибирском центре у Татьяны. Им дали имена: Мира и Савитур.

Девочка переехала к Татьяне в Новосибирск, мальчик — в Барышево. Фото: соцсети Елены Ермаковой.

Бывшая их владелица Елена Ермакова, которая выхаживала малышей, рассказала, как они себя чувствуют:

— У них все хорошо, оба спокойно переносят разлуку. Вообще, белкам достаточно человеческого тепла, хотя по маме они первое время скучали, — пояснила нам Елена.

Теперь бельчата живут у разных хозяев. Елена говорит, что они не скучают друг по другу. Фото: соцсети Елены Ермаковой.

В своем инстаграме женщина показывает, как ведут себя бельчата. На фото они радостно прыгают, ластятся на руках у людей, берут пробу с летней клубники.

ИСТОЧНИК KP.RU