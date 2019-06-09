«Отойдите в сторону»: жена экс-губернатора, рассказывающая о пользе клещей, ответила на критику

СЕГОДНЯ 16:16 2019-06-09T16:16:33+03:00

Наталья Толоконская опубликовала в «Инстаграм» новый пост, в котором выразила свое отношение к происходящему

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Наталья Толоконская, жена экс-губернатора Новосибирской области, известная по недавнему скандальному заявлению про пользу клещевого укуса, впервые прокомментировала ситуацию. Женщина обвинила людей в агрессии и глупости:

— Концентрация воинствующего невежества на 1 кв. см жизни, кажется, достигла рекордного уровня. Мне жаль, что, поддавшись искаженной информации, этому невольно подыграли серьезные люди. Отойдите в сторону, живите в злобе, незащищенности, если это ваш выбор, — пишет Наталья в блоге.

Она в очередной раз утверждает о ценности естественной иммунизации, про которую говорила ранее. Также доктор сравнивает своих хейтеров с клещами, лишний раз доказывая пользу выдвигаемой ею методики:

— «Клещи» в человечьем обличье пытались кусать меня нещадно, и теперь мой иммунитет ко лжи, недоброжелательности, хамству как никогда силен.

ИСТОЧНИК KP.RU