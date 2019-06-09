В Новосибирске поймали «голодного» грабителя
В Калининском районе в магазине «Ярче» по улице Народная неизвестный отказался платить за товар. На несколько секундном видео с места событий, видно, что преступник попытался уйти из магазина, но его остановили работники. На входе они подрались.
В Новосибирске поймали «голодного» грабителя.! другой источник
В конце недовольный покупатель пнул своих обидчиков, подобрал упавшие вещи и гордой походкой ушел. Позже полиция нашла вора, он живет в этом же районе. Мужчина ранее не был судим. Украденное преступник не вернул:
— При обыске по месту жительства подозреваемого похищенное не было обнаружено — как пояснил мужчина, продукты он уже употребил, — объяснили в полиции.
Теперь «голодного» преступника будут судить по статье 161 УК РФ. Его ожидают исправительные работы либо заключение до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU