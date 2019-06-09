Дачник, обрати внимание! В Новосибирских трубах гнездуются птицы
В начале лета «Центр реабилитации диких животных» обратил внимание горожан на то, что некоторые птицы стали гнездоваться в вертикально закреплённых трубах.
Фото: ЦРХП НСО
- По воле случая мне понадобилась стоящая у забора труба. Когда я уже хотел было её взять, из трубы вылетела птица. Я бы не предал бы этому значение, если бы не прочитал информацию о том, что птицы могут гнездоваться в таких местах, - рассказал Александр.
Сибиряк обратился в «Центр реабилитации диких животных». Там мужчине подсказали, как вызволить птиц, ведь иначе они от туда могут не вылететь.
Фото: ЦРХП НСО
- Птицы устроили гнездо не на самом дне трубы, но примерно 45 сантиметров там было. Трубу пришлось немного наклонить и потом аккуратно достать птенцов. Взрослых птиц не было в этот момент поблизости.
Дачник, обрати внимание! В Новосибирских трубах гнездуются птицы.
ИСТОЧНИК KP.RU