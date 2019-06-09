СЕГОДНЯ 12:13 2019-06-09T12:13:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В начале лета «Центр реабилитации диких животных» обратил внимание горожан на то, что некоторые птицы стали гнездоваться в вертикально закреплённых трубах.

Фото: ЦРХП НСО

- По воле случая мне понадобилась стоящая у забора труба. Когда я уже хотел было её взять, из трубы вылетела птица. Я бы не предал бы этому значение, если бы не прочитал информацию о том, что птицы могут гнездоваться в таких местах, - рассказал Александр.

Сибиряк обратился в «Центр реабилитации диких животных». Там мужчине подсказали, как вызволить птиц, ведь иначе они от туда могут не вылететь.

Фото: ЦРХП НСО

- Птицы устроили гнездо не на самом дне трубы, но примерно 45 сантиметров там было. Трубу пришлось немного наклонить и потом аккуратно достать птенцов. Взрослых птиц не было в этот момент поблизости.

Дачник, обрати внимание! В Новосибирских трубах гнездуются птицы.

ИСТОЧНИК KP.RU