2019-06-09T12:13:15+03:00
Общество

Дачник, обрати внимание! В Новосибирских трубах гнездуются птицы

Сибиряки спасают синиц на приусадебных участках[ВИДЕО]
Денис ТАБАКОВ
Поделиться:
В Новосибирске птицы стали гнездоваться в вертикально закреплённых трубах. Фото: ЦРХП НСОВ Новосибирске птицы стали гнездоваться в вертикально закреплённых трубах. Фото: ЦРХП НСО
Изменить размер текста:

В начале лета «Центр реабилитации диких животных» обратил внимание горожан на то, что некоторые птицы стали гнездоваться в вертикально закреплённых трубах.

Фото: ЦРХП НСО

Фото: ЦРХП НСО

- По воле случая мне понадобилась стоящая у забора труба. Когда я уже хотел было её взять, из трубы вылетела птица. Я бы не предал бы этому значение, если бы не прочитал информацию о том, что птицы могут гнездоваться в таких местах, - рассказал Александр.

Сибиряк обратился в «Центр реабилитации диких животных». Там мужчине подсказали, как вызволить птиц, ведь иначе они от туда могут не вылететь.

Фото: ЦРХП НСО

Фото: ЦРХП НСО

- Птицы устроили гнездо не на самом дне трубы, но примерно 45 сантиметров там было. Трубу пришлось немного наклонить и потом аккуратно достать птенцов. Взрослых птиц не было в этот момент поблизости.

Дачник, обрати внимание! В Новосибирских трубах гнездуются птицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стрижи прилетели: Сибирячка просит помощи в спасении найденной птицы
Внимание, розыск: в Новосибирске пропал мужчина с цветными татуировками на руках
Тополиный пух, жара, июнь: Новосибирцев предупреждают об опасности поджогов пуха
Кто тут греется на солнышке: посмотрите, как котики в зоопарке радуются лету
Плохая новость для футбольных болельщиков: «Сибирь» вылетела из ФНЛ
«Прикольно, но очень неловко»: сибирячка устроила танцы в супермаркете
Погода на день в Новосибирске: 9 июня небольшой дождь, гроза и до +23 градусов
«Назови его Стэнли» - у хоккеиста «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко родился сын
«Чиновники его закошмарили»: дед-садовник, который на месте свалки посадил лук, убрал грядки
Ее ищет весь город: студентка после ссоры с парнем оставила очень странную записку на стекле чужой машины
Огромный гейзер в Новосибирске: из-за коммунальной аварии, вода вырвалась вверх с огромным напором
«Ничего страшненького»: в Новосибирске девочка застряла между прутьев решетки
Похитил юриста и скрылся в Таиланде: новосибирцу вынесли приговор за дело 8-летней давности