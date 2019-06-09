Внимание розыск: в Новосибирске пропал мужчина с цветными татуировками на руках

СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-09T09:16:05+03:00

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В Новосибирске шестые сутки разыскивают пропавшего мужчину.

- Без вести пропал Кузьмин Николай Андреевич, 36 лет, 1982 года рождения, Новосибирск. Последний раз мужчину видели 4 июня около 9:00 года и после этого его местонахождения неизвестно, - рассказали в сообществе «Бюро Находок Новосибирска

Приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, глаза карие, волосы тёмно-русые, волнистые.

Особые приметы пропавшего - мужчина с цветными татуировками на руках!

Был одет: (предположительно) чёрная кожаная куртка, синие джинсы, серые кроссовки, кепка-бейсболка.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего или тех, кто его видел после 4 июня 2019 года просим сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «Лиза Алерт») или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU