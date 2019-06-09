2019-06-09T08:46:14+03:00
Общество

Тополиный пух, жара, июнь: Новосибирцев предупреждают об опасности поджогов пуха

В Новосибирской области начинается сезон «пушащих» тополей
Денис ТАБАКОВ
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В этом году уже зафиксированы несколько вызовов на вспыхнувший пух.В этом году уже зафиксированы несколько вызовов на вспыхнувший пух.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сезон тополиного пуха, который скапливается вдоль дорог, на тротуарах и вокруг зданий, забивается в щели построек. Сотрудники МЧС России предупреждают жителей об опасности поджогов тополиного пуха, который вспыхивает моментально и может перенести огонь на ближайшие жилые дома, постройки и припаркованные рядом автомобили.

- В этом году уже зафиксированы несколько вызовов на вспыхнувший пух. Чаще всего причиной загорания тополиного пуха становится неосторожное обращение с огнем, детская шалость с огнем, непотушенные сигареты и спички. Проливка водой мест скопления пуха или его уборка уменьшает пожарную опасность, - рассказали в ведомстве.

Взрослым необходимо следить за тем, как свободное время проводят дети, которые нередко воспринимают поджигание тополиного пуха как игру. Но быстро распространяющийся огонь способен нанести вред здоровью ребенка и вызвать крупный пожар. Кроме того, спасатели предостерегают: не устанавливайте мангал в местах, где скапливается тополиный пух.

ИСТОЧНИК KP.RU

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