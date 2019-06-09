Кто тут греется на солнышке: посмотрите, как котики в зоопарке радуются лету

СЕГОДНЯ 08:08 2019-06-09T08:24:19+03:00

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Новосибирский фотограф Анна Новикова широко известна по своим фото и видеоработам из зоопарка им. Р.А. Шило. На сей раз ей удалось запечатлеть весьма неусидчивое животное — виверровую кошку.

— Трудновато их снять. Повезло, что котенок сидел. Он сидит один с мамой. Папа рядом сидит. В соседнем вольере. Почему он сидит отдельно - неизвестно, но я думаю, чтобы еду не отбирал. Я видео с ними сняла и папу захватила, — рассказала Анна Новикова.

Отметим, что виверровый кот, он же кот-рыболов, живет в основном в джунглях. Это дикое животное с таким же диким характером. Конечно же, виверрового кота можно одомашнить, вот только практически во всем мире разведение таких котиков в домашних условиях считается незаконным.

Фото: Анна Новикова

Напомним, что между Новосибирским и зоопарком из США неоднократно происходили обмены этими животными. Так, в 2016 году из Новосибирска в США, штат Техас, авиарейсом были доставлены четыре кота-рыболова, как по-другому называют этих животных.

Справка "КП"

Виверровая кошка - виверровую кошку также называют кошкой-рыболовом — одна из самых удивительных кошек. Она отлично плавает, ныряет и мастерски ловит рыбу. Внесена в Международную Красную книгу, в Приложение II Конвенции о международной торговле.

Семейство виверровых кошек.Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

ИСТОЧНИК KP.RU