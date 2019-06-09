2019-06-09T07:23:17+03:00
Спорт

Плохая новость для футбольных болельщиков: «Сибирь» вылетела из ФНЛ

«Орлы» свой следующий сезон проведут в Профессиональной футбольной Лиге
Денис ТАБАКОВ
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Времена, когда поболеть за ФК «Сибирь» приходил полный стадион, остались в прошлом.Времена, когда поболеть за ФК «Сибирь» приходил полный стадион, остались в прошлом.
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Увы, но новосибирским футболистам нечем порадовать своих фанатов:

- Из состава Футбольной Национальной лиги исключили «Тюмень», «Зенит-2» и новосибирскую «Сибирь» – команды выбыли в Профессиональную футбольную лигу, - сообщается на сайте ФНЛ.

Напомним, что «Сибирь» играла во втором по значимости футбольном дивизионе страны, где по итогам сезона 2018/2019 заняла 18 место в турнирной таблице. Это место обозначило вылет команды в низший дивизион. Теперь «Сибирь» будет выступать в группе «Восток» ПФЛ.

При этом ряд источников сообщает, что команду ждут серьёзные преобразования.

- Клуб сменит право собственности — новым учредителем клуба станет правительство Новосибирской области и местное Министерство спорта. По сути, это будет новая организация с другим юридическим лицом. В «Сибири» сменится руководство. Новым генеральным директором клуба станет Анна Баранова, доверенное лицо вице-губернатора Андрея Жукова. Должность спортивного директора займет Олег Флегонтов, известный по работе в «Луче», тульском «Арсенале» и «СКА-Хабаровске». Минувший сезон он начинал в качестве гендира «Анжи». При этом «Сибирь» продолжит сотрудничество с главным тренером Игорем Чугайновым. Перед ним в новом сезоне будет поставлена задача вернуться в ФНЛ, - сообщает «Матч ТВ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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