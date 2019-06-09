Погода на день в Новосибирске: 9 июня небольшой дождь, гроза и до +23 градусов

СЕГОДНЯ 05:15 2019-06-09T05:18:28+03:00

Сегодня в городе будет до плюс 23 градусов днем, в отдельных районах небольшие дожди, грозы. Фото: Влад КОМЯКОВ

Какая погода ждет новосибирцев в воскресенье, 9 июня

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Сегодня в городе будет до плюс 23 градусов днем, в отдельных районах небольшие дожди, грозы.

—9 июня в Новосибирске ночью и утром местами туманы. Днём ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди. Дневная температура + 20 градусов, в отдельных районах до +23 градусов, — информирует Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер северо-западного направления со скоростью 5-10, местами порывы до 18 метров в секунду.

Синоптики «Гисметео.ру» прогнозируют на воскресенье малооблочную погоду, во второй половине дня возможен небольшой дождь, гроза, температура днём +20+23 градусов. Ветер юго-западного направления с силой 3-5 метров в секунду.

В понедельник 10 июня, в регионе характер погоды существенно не изменится. Ночью до +10+12, днём +21+23 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU