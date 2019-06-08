«Чиновники его закошмарили»: дед-садовник, который на месте свалки посадил лук, убрал грядки

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-08T13:56:03+03:00

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Пенсионер из Барабинска Петр Боровко, чтобы не платить штраф, который ему обещали выписать чиновники, сравнял с землей свой огород.

— Чиновники его закошмарили. Ну оставили бы деда в покое, так нет же... Жена его сегодня вышла и сравняла все грядки с землей. Сказала: «Нечего позориться», — рассказал «КП»-Новосибирск» Владимир Ященко, местный житель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/713521" frameborder="0"></iframe> Пенсионера хотят оштрафовать за грядки с укропом.

Напомним, Петр Андреевич на протяжении четырех лет разбирал свалку на въезде в Барабинск. А потом посадил там кустарники, деревья, в этом году сделал пару грядок — с луком и укропом. Тут же к пенсионеру пришли чиновники, сказали, что оштрафуют его, если он не уберет огород.

— Там штраф — 5 тысяч рублей. Я пенсионер, у меня нет таких лишних денег, — говорит Боровко.

«Четыре года убирал свалку, посадил кустики. Сказали, выпишут штраф» - пенсионер рассказал, как оказался нарушителем закона. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

История с чиновниками довела пенсионера до слез:

— Вот такое спасибо от всех получил, — говорил дедушка в интервью «КП» и беспомощно плакал.

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В новосибирском райцентре Барабинске чиновники противостоят пенсионеру, который четыре года выполнял за них работу. По крайней мере на этом настаивают местные жители и сам герой этой истории - 61-летний Петр Алексеевич Боровко. Дедушка рассказывает, что долгие годы убирал свалку на въезде в город. Стихийная помойка соседствовала рядом с гаражами, местным интернатом и стадионом. Местные жители вспоминают, что никто никогда не убирал это место, пока шесть лет назад в эти края не переехал Боровко.

ИСТОЧНИК KP.RU