2019-06-08T13:56:03+03:00
Общество

«Чиновники его закошмарили»: дед-садовник, который на месте свалки посадил лук, убрал грядки

Пенсионеру грозил штраф в 5 тысяч рублей за «самовольное занятие земельного участка»
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
Петр Андреевич рядом с "местом преступления" - грядками. Фото: Владимир ЯЩЕНКО.Петр Андреевич рядом с "местом преступления" - грядками. Фото: Владимир ЯЩЕНКО.
Изменить размер текста:

Пенсионер из Барабинска Петр Боровко, чтобы не платить штраф, который ему обещали выписать чиновники, сравнял с землей свой огород.

— Чиновники его закошмарили. Ну оставили бы деда в покое, так нет же... Жена его сегодня вышла и сравняла все грядки с землей. Сказала: «Нечего позориться», — рассказал «КП»-Новосибирск» Владимир Ященко, местный житель.

Пенсионера хотят оштрафовать за грядки с укропом.

Напомним, Петр Андреевич на протяжении четырех лет разбирал свалку на въезде в Барабинск. А потом посадил там кустарники, деревья, в этом году сделал пару грядок — с луком и укропом. Тут же к пенсионеру пришли чиновники, сказали, что оштрафуют его, если он не уберет огород.

— Там штраф — 5 тысяч рублей. Я пенсионер, у меня нет таких лишних денег, — говорит Боровко.

«Четыре года убирал свалку, посадил кустики. Сказали, выпишут штраф» - пенсионер рассказал, как оказался нарушителем закона. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

История с чиновниками довела пенсионера до слез:

— Вот такое спасибо от всех получил, — говорил дедушка в интервью «КП» и беспомощно плакал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Смеются и говорят, что оштрафуют»: чиновники довели до слез деда, который убрал свалку, а на ее месте посадил лук

В новосибирском райцентре Барабинске чиновники противостоят пенсионеру, который четыре года выполнял за них работу. По крайней мере на этом настаивают местные жители и сам герой этой истории - 61-летний Петр Алексеевич Боровко. Дедушка рассказывает, что долгие годы убирал свалку на въезде в город. Стихийная помойка соседствовала рядом с гаражами, местным интернатом и стадионом. Местные жители вспоминают, что никто никогда не убирал это место, пока шесть лет назад в эти края не переехал Боровко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Назови его Стэнли» - у хоккеиста «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко родился сын
Ее ищет весь город: студентка после ссоры с парнем оставила очень странную записку на стекле чужой машины
Огромный гейзер в Новосибирске: из-за коммунальной аварии, вода вырвалась вверх с огромным напором
«Ничего страшненького»: в Новосибирске девочка застряла между прутьев решетки
Похитил юриста и скрылся в Таиланде: новосибирцу вынесли приговор за дело 8-летней давности
Регион несчастливых семей: эксперты подсчитали, что в Новосибирске разводятся чаще, чем в других городах
«Я сниму-сниму это все!» кондуктор выгнала из троллейбуса пассажирку, не найдя сдачи со 100 рублей
Погода на день в Новосибирске: 8 июня грянет гром
Викинги, рыцари и танки: под Новосибирском пройдет фестиваль исторической реконструкции
Все смотрят, как она ест борщ и танцует: нетипичная блогерша собрала армию поклонников
Пьяный и после драки: в мэрии рассказали предысторию оставленного у трамвая новосибирца
Диплом строго режима: заключенный выучился на менеджера за решеткой
Запуск в 2020: в Новосибирской области построят крупнейший за Уралом транспортный хаб
Зато как на Мальдивах: ради фото сибирячка разделась возле ядовитого озера
QR-код вместо истории болезни: новосибирцам собираются повесить на руки браслеты с конфиденциальной информацией
Дорогу не поделили: водитель автобуса брызнул в глаза шоферу-конкуренту из баллончика
«Как так можно поступать?»: пассажира вынесли из трамвая и кинули на асфальт
Зато прически красивые: в Бердске канализацию забило волосами
Когда в душе ты рок-звезда: фотограф делает невероятные снимки белых медведей, которые напоминают людей
Ребенок в рассылке: фейковая девочка, которую ищут родители, гуляет по мессенджерам новосибирцев
«Это бабуля того самого?»: женщина в крутой кепке прокатилась в метро
В Новосибирской области двое браконьеров убили лося, а его мясо хранили в магазине
Отомстил беременной подружке: ревнивец с ножом напал на свою бывшую в подъезде
Будем сотрудничать: Андрей Травников подписал на ПМЭФ первые соглашения
Похож на Стэтхэма, только ширинка расстегнута: необычного преступника ищут в Новосибирске