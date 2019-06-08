Ее ищет весь город: студентка после ссоры с парнем оставила очень странную записку на стекле чужой машины

СЕГОДНЯ 11:58 2019-06-08T12:02:09+03:00

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В Новосибирске полицейские и волонтеры разыскивают девушку, которая исчезла при странных обстоятельствах. 21-летняя студентка Татьяна Киселева поссорилась с молодыми человеком. И оставила очень странную записку. Смущает даже не текст, а способ, как Таня передала ее близким.

— Она ушла из дома по улице Большевистской 6 июня после ссоры со своим парнем. Оставила записку на стекле случайной машины. В ней просила передать родным, чтобы они не волновались, там были указаны их контакты, — рассказала «КП»-Новосибирск» Елизавета Лиманская, представитель «Лиза Алерт Новосибирск».

История с запиской, оставленной на окне чужой машины, выглядит нереально. Но у полицейских и волонтеров уже есть видео с камер наблюдений. На кадрах видно, как Татьяна действительно подходит к одной из машин на парковке и оставляет под дворниками листок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/713684" frameborder="0"></iframe> Последнее видео пропавшей студентки Татьяны Киселевой: на нем девушка оставляет записку.

— Ребята сегодня патрулируют город весь день, проводим опрос, отсматриваем камеры видеонаблюдения, — говорит Елизавета и добавляет, что в Новосибирске работают бесплатно волонтеры-психологи из НП ВолонтерСиб. — Мы призываем всех в тяжелой эмоциональной ситуации лучше обращаться к ним, а не уходить из дома.

К поискам подключились волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU