2019-06-08T09:14:33+03:00
Происшествия

Огромный гейзер в Новосибирске: из-за коммунальной аварии, вода вырвалась вверх с огромным напором

Очевидец снял этот фонтан. По его словам, вода не останавливалась 20 минут
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Фонтан внезапно появился в Ленинском районе Новосибирска.Фонтан внезапно появился в Ленинском районе Новосибирска.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Ленинском районе произошла зрелищная коммунальная авария. Инцидент случился рядом с домом Невельского, 13.

- Из-за прорыва трубы напор воды начал вырываться на несколько метров вверх и залил окружающее пространство в радиусе нескольких десятков метров, - сообщает паблик «АСТ-54».

По наблюдению очевидца, гейзер действовал минут двадцать.

В комментариях новосибирцы шутят, что можно было бесплатно помыть автомобили.

Прорыв на Невельского.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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