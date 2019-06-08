2019-06-08T08:28:19+03:00
Происшествия

Похитил юриста и скрылся в Таиланде: новосибирцу вынесли приговор за дело 8-летней давности

Максим Берсенев держал в плену женщину, чтобы выведать адрес бывшей супруги
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Беглец получил 5 лет колонии общего режима.Беглец получил 5 лет колонии общего режима.
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Житель Новосибирска похитил человека, а потом подался в бега. Прошло почти восемь лет прежде, чем свершилось правосудие.

Все началось с развода: Максим Берсенев расстался с женой. Экс-супруга стала скрывать, куда переехала вместе с общим ребенком. При этом между бывшими супругами началась дележка нажитого.

Возможно, Берсенев хотел добиться большей части имущества, возможно – хотел вернуть жену. Известно, что он искал встречи с ней. Не зная адреса, пошел на преступление.

- Потерпевшая – представитель бывшей супруги в судах по гражданским делам. Она жила в многоквартирном доме, у нее периодически выбивало пробки. Она выходила в подъезд, включала и возвращалась в квартиру. Когда в очередной раз вышла проверить пробки, получила в шею удар от электрошокера, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» прокурор Кировского района Владимир Большунов.

Засаду у квартиры устроил Берсенев. Он сначала затащил жертву в ее же квартиру, затем, велев взять с собой документы и телефон, заставил ехать с ним. В пути угрожал пистолетом, затем привез к гаражам и там стал пугать пленницу, что подожжет ее. Достал канистры, в которых, вероятно, был бензин. Говорил, что освободит, если женщина выдаст ему адрес бывшей супруги.

Слезами пленница вымолила свободу. А похититель после этого покинул страну.

- Он уехал в Таиланд на длительное время. С его слов, «не знал, что осуществляется уголовное преследование». В Таиланде много лет жил, затем перебрался в Крым, - прокомментировал передвижения Берсенева прокурор.

Как раз в Крыму беглеца и задержали. Затем судили в Новосибирске.

Пистолет, которым угрожал пленнице, не нашли. Так что во владении нелегальным оружием не обвиняли – может, оно и не настоящее было. А вот за похищение человека дали 5 лет колонии общего режима.

Как похититель организовал преступление – рассказывает прокурор Кировского района Владимир Большунов. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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