Регион несчастливых семей: эксперты подсчитали, что в Новосибирске разводятся чаще, чем в других городах
В области распадается больше половины браков. А, например, в Республике Тыва – чуть больше четверти
Жители Новосибирской области разводятся слишком часто.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жители Новосибирской области слишком часто разводятся. Такой вывод можно сделать исходя из данных облстата.
- Управлением по делам ЗАГС Новосибирской области в I квартале 2019 года было зарегистрировано 2,4 тысячи браков и 1,4 тысячи разводов. Таким образом, на 100 браков приходилось 57 разводов, - подсчитали эксперты.
Такой же процент расторжения браков - в Омской области. Во всех других регионах Сибири он ниже.
А самые крепкие семьи – в Республике Тыва. Там на 100 браков приходится 28 разводов.
Эксперты подсчитали количество браков и разводов.
ИСТОЧНИК KP.RU