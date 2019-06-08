2019-06-08T07:42:20+03:00
Общество

Регион несчастливых семей: эксперты подсчитали, что в Новосибирске разводятся чаще, чем в других городах

В области распадается больше половины браков. А, например, в Республике Тыва – чуть больше четверти
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Жители Новосибирской области разводятся слишком часто.Жители Новосибирской области разводятся слишком часто.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жители Новосибирской области слишком часто разводятся. Такой вывод можно сделать исходя из данных облстата.

- Управлением по делам ЗАГС Новосибирской области в I квартале 2019 года было зарегистрировано 2,4 тысячи браков и 1,4 тысячи разводов. Таким образом, на 100 браков приходилось 57 разводов, - подсчитали эксперты.

Такой же процент расторжения браков - в Омской области. Во всех других регионах Сибири он ниже.

А самые крепкие семьи – в Республике Тыва. Там на 100 браков приходится 28 разводов.

Эксперты подсчитали количество браков и разводов.

Эксперты подсчитали количество браков и разводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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