«Я сниму-сниму это все!» кондуктор выгнала из троллейбуса пассажирку, не найдя сдачи со 100 рублей
Пассажиры троллейбуса №10 стали очевидцами громкой нецензурной перебранки. Отношения в дверях салона выясняли кондуктор и женщина, которую та выгоняла.
«Девушка-пассажир подала к оплате 100 рублей, кондуктор в свою очередь отказалась дать сдачу, мотивируя это тем, что нет размена. Далее кондуктор попросила в грубой форме девушку выйти, за грудки вытолкнув ее задом из дверей. По словам очевидцев, девушка упала на землю и чуть не ударилась головой о бордюр», - рассказывает о происшествии паблик «Типичный Новосибирск».
Скандал снял на видео один из пассажиров.
- Вы что, сумасшедшие? Что вы творите? За 21 один рубль вы выпихиваете человека. Да нате вам денег, давайте поедем быстрей, – возмущался пассажир, снимающий скандал на видео.
Судя по всему, на этой стадии вопрос был уже не в деньгах. Кондуктор уверяла, что женщина ее ударила. Та находилась за пределами салона, но отказывалась отпускать троллейбус, держась за дверь.
Кто-то из пассажирок просил автора видео не снимать, но тот продолжал:
- Я сниму-сниму это все. Буду-буду снимать!
Пассажиры стали очевидцами конфликта.
ИСТОЧНИК KP.RU