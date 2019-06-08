2019-06-08T07:50:12+03:00
Общество

«Я сниму-сниму это все!» кондуктор выгнала из троллейбуса пассажирку, не найдя сдачи со 100 рублей

Две жительницы Новосибирска устроили бурный спор в дверях. Пассажирам пришлось ждать, пока перепалка закончится
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Пассажиры стали очевидцами скандала.Пассажиры стали очевидцами скандала.Фото: СОЦСЕТИ
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Пассажиры троллейбуса №10 стали очевидцами громкой нецензурной перебранки. Отношения в дверях салона выясняли кондуктор и женщина, которую та выгоняла.

«Девушка-пассажир подала к оплате 100 рублей, кондуктор в свою очередь отказалась дать сдачу, мотивируя это тем, что нет размена. Далее кондуктор попросила в грубой форме девушку выйти, за грудки вытолкнув ее задом из дверей. По словам очевидцев, девушка упала на землю и чуть не ударилась головой о бордюр», - рассказывает о происшествии паблик «Типичный Новосибирск».

Скандал снял на видео один из пассажиров.

- Вы что, сумасшедшие? Что вы творите? За 21 один рубль вы выпихиваете человека. Да нате вам денег, давайте поедем быстрей, – возмущался пассажир, снимающий скандал на видео.

Судя по всему, на этой стадии вопрос был уже не в деньгах. Кондуктор уверяла, что женщина ее ударила. Та находилась за пределами салона, но отказывалась отпускать троллейбус, держась за дверь.

Кто-то из пассажирок просил автора видео не снимать, но тот продолжал:

- Я сниму-сниму это все. Буду-буду снимать!

Пассажиры стали очевидцами конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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