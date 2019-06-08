2019-06-08T04:47:46+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 8 июня грянет гром

Синоптики предупреждают: будут ветер и гроза
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирске снова дожди.В Новосибирске снова дожди.Фото: Влад КОМЯКОВ
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8 июня в Новосибирской области не ожидается летнего зная. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, температура в субботу будет колебаться в диапазоне от +19° до +21°.

- Переменная облачность, днем небольшой, местами умеренный дождь, гроза, - предупреждают синоптики.

Ветер будет дуть со скоростью в 6-11 метров в секунду, но возможны порывы и 16 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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