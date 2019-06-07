2019-06-07T23:11:16+03:00
Общество

Викинги, рыцари и танки: под Новосибирском пройдет фестиваль исторической реконструкции

На «Сибирский огонь» съедутся участники со всех уголков области
Татьяна СОЛОВОВА
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На фестивале будет много ярких участников. Фото: vk.com/siberianfireНа фестивале будет много ярких участников. Фото: vk.com/siberianfire
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Вы увлекаетесь историей? Тогда обязательно в субботу, 8 июня, отправляйтесь на фестиваль исторической реконструкции «Сибирский огонь». Пройдет он в селе Большой Оеш Колыванского района.

- Гости праздника увидят сражения разных времен: бои средневековья, турниры латников, реконструкции операций Великой Отечественной Войны, - перечисляет Ольга Липатникова, эксперт Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

Но и это еще не все: во время фестиваля пройдет еще и межрайонная военизированная полоса препятствий. Поучаствуют в ней курсанты и руководители военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов Новосибирской области: они преодолеют колючую проволоку, бревна. Кроме того, курсанты и их наставники смогут попробовать свои силы в соревнованиях по армрестлингу и перетягиванию каната.

Начнется фестиваль в 12.00 и продлится до 17.00, вход для всех желающих свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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