2019-06-07T15:07:03+03:00
Общество

Диплом строго режима: заключенный выучился на менеджера за решеткой

Уголовник защищал диплом по «скайпу»
Елена ЗЕМСКАЯ
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Прошлым и уголовными статьями кураторы заключенных не интересуются. Говорят, иначе будет сложно с ними общаться.Прошлым и уголовными статьями кураторы заключенных не интересуются. Говорят, иначе будет сложно с ними общаться.
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Осужденный исправительной колонии № 14 Новосибирской области получил высшее образование отбывая наказание. Диплом бакалавра ему вручил представитель Московского финансово-промышленного института «Синергия». Представитель учебного заведения рассказал о специфике такого образования:

— Осужденные зубрят научные труды строго в отведенное время, а диплом защищают по «скайпу». Зато обучение обходится им на порядок дешевле, чем обычным студентам — сообщает представитель московского института Анатолий Шабанов. — Этот курс на менеджера был оплачен в размере 30 тысяч рублей за год.

По словам представителя вуза, подобные студенты у него появляются редко, за 10-летнюю практику он выдал всего десять дипломов. Кстати, прошлым и уголовными статьями кураторы заключенных не интересуются. Говорят, иначе будет сложно с ними общаться, помогать учиться.

В настоящее время в исправительных учреждениях региона в вузах учатся 54 осужденных. Но это не значит, что все они смогут добиться диплома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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