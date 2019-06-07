2019-06-07T15:03:40+03:00
Общество

Запуск в 2020: в Новосибирской области построят крупнейший за Уралом транспортный хаб

Андрей Травников провел рабочую встречу по реализации проекта и заключил еще несколько соглашений с крупными инвесторами
Ульяна ДЖАНКОВА
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Андрей Травников продолжает проводить переговоры в рамках ПМЭФ-2019: подписано еще несколько соглашений о партнерстве. Фото: nso.ruАндрей Травников продолжает проводить переговоры в рамках ПМЭФ-2019: подписано еще несколько соглашений о партнерстве. Фото: nso.ru
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Впервые разговор о строительстве транспортно-логистического центра (ТЛЦ) зашел в феврале этого года на форуме в Сочи, а спустя четыре месяца стороны официально оформили свои договоренности. Первый этап строительства хаба планируют закончить раньше срока — к концу 2020 года. Андрей Травников подчеркнул, что именно тесное сотрудничество сторон позволило в сжатые сроки подойти к реализации проекта.

Губернатор Андрей Травников также подписал несколько новых соглашений. Одно из них — с «Российским сельскохозяйственным банком».

Еще одно соглашение о сотрудничестве от имени Правительства Новосибирской области Губернатор подписал с «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Также Андрей Травников встретился с президентом ПАО «МТС» Алексеем Корней. Год назад на Петербургском форуме было подписано соглашение об участие компании МТС в федеральном проекте «Устранение цифрового неравенства».

— Сейчас мы подвели итоги этого соглашения. За прошедший год в 129 населенных пунктах Новосибирской области компания МТС полностью обновила передающее оборудование. При этом в 12-ти населенных пунктах мобильной связи до этого не было никогда, — отметил губернатор.

Делегация Новосибирской области продолжает свою работу на ПМЭФ-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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