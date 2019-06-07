QR-код вместо истории болезни: новосибирцам собираются повесить на руки браслеты с конфиденциальной информацией

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-07T12:29:04+03:00

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В Новосибирске собираются опробовать новую технологию: браслеты с QR-кодом, которые хранят в себе всю жизненно важную историю о человеке. Хозяин браслета через личный кабинет сможет сохранить в устройстве свои имя, группу крови, информацию о болезнях, аллергии, контакты близких людей. Чтобы оперативно помочь человеку, попавшему в беду врачи и полиция считают информацию через QR-код, либо через чат-боты в соцсетях. Первые браслеты получат люди «группы риска»: больные сахарным диабетом, эпилепсией, циррозом печени, дети с ограниченными возможностями здоровья.

— Основная категория, которой будут выдаваться браслеты с QR-кодом — это, прежде всего, люди, которые нуждаются в этом устройстве с медицинской точки зрения. Здесь большая роль ложится на лечебные учреждения, поскольку именно они определяют категории людей, которым такие браслеты нужны в первую очередь, — отмечает начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева.

Пилотный проект запустил департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Сегодня проект системы идентификации человека в экстренных ситуациях стартовал в тестовом режиме в Калининском районе города. Принципы работы браслетов разъяснят горожанам добровольцы из Центра серебряного волонтерства. На базе 25-й медсанчасти они проводят консультации для людей «группы риска», которым показаны такие браслеты.

ИСТОЧНИК KP.RU