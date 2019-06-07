Все смотрят, как она ест борщ и танцует: нетипичная блогерша собрала армию поклонников
18-летняя Лиза из Новосибирска далека от стандартов красоты: лишний вес, странная прическа, одежда, купленная на рынке. Но именно на такую девушку клюнули пользователи YouTube, там у сибирячки свой канал, в котором она себя называет Блатной Лизой. В своих видео, которые набирают десятки тысяч просмотров, Лиза ест борщ, танцует, красит ресницы и рассуждает на незамысловатые темы. Казалось бы, что там смотреть? Но у девушки есть уже собственная группа в соцсетях «Фанаты Лизы», на которую подписано более тысячи человек.
Возможно причина популярности в том, что девушка не старается скрыть недостатки и лицемерить. Она не реагирует на оскорбления и плохие комментарии, может без стеснения танцевать восточный танец в пижаме, есть шоколадную пасту из банки без ложки и тверкать на стуле, не скрывая целлюлит.
В последнем, новом видео Лиза гуляет по городу, пьет сок по просьбе подписчиков и задорно смеется и хвастается электрической пилкой для пяток — и все это за 13 минут.
Почему ее смотрят? Девушка с лишним весом и странной прической набирает популярность в Youtube.
— Я — классная, ты завидуй, — обращается к невидимому собеседнику Лиза.
Хейтеры не стесняются отвечать ей в комментариях:
— Не больная она, а какая? — удивляются люди.
— Это что? Зоопарк? — не могут понять увиденное некоторые подписчики Лизы Блатной.
— Для чего это все? Объясните мне, — просят остальные.
В общем, никто не понимает, но все смотрят.
Девушка не стесняется своих форм.
ИСТОЧНИК KP.RU