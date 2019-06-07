2019-06-07T10:56:05+03:00
Дом. Семья

Когда в душе ты рок-звезда: фотограф делает невероятные снимки белых медведей, которые напоминают людей

Медвежата в новосибирском зоопарке растут с каждым днем, радуя новосибирцев все новыми забавными фото
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Норди на фото похож на рок-звезду. Фото: Виктор Шпаков.Норди на фото похож на рок-звезду. Фото: Виктор Шпаков.
Изменить размер текста:

На этот раз звездой стал братик Шайны — Норди. Да не просто звездой, а судя по фото, рок-звездой, а иногда и заправским пловцом. Во всяком случае, выглядит он очень похоже! Необыкновенные и очень живые фото медвежат делает новосибирский фотограф Виктор Шпаков.

Брат с сестрой никогда не скучают. Фото: Виктор Шпаков.

Брат с сестрой никогда не скучают. Фото: Виктор Шпаков.

Мохнатые брат с сестрой свой досуг в вольере проводят весело и много активничают, при этом у новосибирцев есть возможность полюбоваться их забавами. Шайна и Норди и плавают в бассейне, и часто играют друг с другом в игры. При этом на фото они выглядят ну почти как люди. Особенно, если встают на задние лапы или выгибаются во время прыжка в воду.

Медвежата всегда отлично получаются на фото. Фото: Виктор Шпаков.

Медвежата всегда отлично получаются на фото. Фото: Виктор Шпаков.

Напомним, на днях в вольере медведицы Герды и ее медвежат появилась новинка: собственный маяк. Так в зоопарке придумали замаскировать льдогенератор, благодаря которому в вольере белых медведей даже в жаркую погоду есть сугроб снега. Вот только, по словам посетителей, медведица с детьми новшества пока не оценила.

Медвежата всегда чем-то заняты. Фото: Виктор Шпаков.

Медвежата всегда чем-то заняты. Фото: Виктор Шпаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зато прически красивые: в Бердске канализацию забило волосами
Ребенок в рассылке: фейковая девочка, которую ищут родители, гуляет по мессенджерам новосибирцев
«Это бабуля того самого?»: женщина в крутой кепке прокатилась в метро
В Новосибирской области двое браконьеров убили лося, а его мясо хранили в магазине
Отомстил беременной подружке: ревнивец с ножом напал на свою бывшую в подъезде
Будем сотрудничать: Андрей Травников подписал на ПМЭФ первые соглашения
Похож на Стэтхэма, только ширинка расстегнута: необычного преступника ищут в Новосибирске
«Хочу забыть побыстрее эту грязную историю»: СКР посчитал невиновным преподавателя, которого студентка обвинила в изнасиловании
Это точно поздравление? Девушка нелепо раскрасила машину парня в честь его дня рождения
«Сказала: «Фас!»: судебные приставы отбивались электрошокером от собаки алиментщицы
Сожгли 300 килограммов: в «Толмачево» у пассажиров забирают продукты
«Обрекли малыша»: зоопарк выпустил ручного лосенка на волю, это возмутило людей
«Вот это небо коротнуло»: новосибирец снял невероятное видео с молниями
«Хабиб стал некрасивым»: скандальный постер, на котором боец рекламирует шаурму, сняли с киоска
Погода на день в Новосибирске: 7 июня возможен дождь
Врачи бьют тревогу: больше половины новосибирских школьников плохо видят
«Выходные под угрозой»: в Новосибирске грузовик с пивом провалился в яму на дороге
«Я свой дом рассмотрела!»: российский космонавт показал фото Новосибирска с высоты 400 километров
«С черноземом завезли»: заросли конопли в парке «Семьи» выкосили после скандала в соцсетях
«Где Ростик?»: белого медвежонка из России потеряли в зоопарке Китая
На ошибках учатся: проект станции метро «Спортивная» повторно пройдет госэкспертизу
В Новосибирске детям предложили сказать спасибо Сталину
Новосибирская делегация начала работу на Петербургской экономическом форуме
Металл спасен, никто не пострадал
А если Хабибу не понравится? Известный боец стал лицом киоска с шаурмой
Прокатились с огоньком: в Новосибирске загорелся трамвай с пассажирами
За обиженных бабушек: ОМОН красиво взял пранкера в семейных трусах