Когда в душе ты рок-звезда: фотограф делает невероятные снимки белых медведей, которые напоминают людей

СЕГОДНЯ 10:54 2019-06-07T10:56:05+03:00

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На этот раз звездой стал братик Шайны — Норди. Да не просто звездой, а судя по фото, рок-звездой, а иногда и заправским пловцом. Во всяком случае, выглядит он очень похоже! Необыкновенные и очень живые фото медвежат делает новосибирский фотограф Виктор Шпаков.

Брат с сестрой никогда не скучают. Фото: Виктор Шпаков.

Мохнатые брат с сестрой свой досуг в вольере проводят весело и много активничают, при этом у новосибирцев есть возможность полюбоваться их забавами. Шайна и Норди и плавают в бассейне, и часто играют друг с другом в игры. При этом на фото они выглядят ну почти как люди. Особенно, если встают на задние лапы или выгибаются во время прыжка в воду.

Медвежата всегда отлично получаются на фото. Фото: Виктор Шпаков.

Напомним, на днях в вольере медведицы Герды и ее медвежат появилась новинка: собственный маяк. Так в зоопарке придумали замаскировать льдогенератор, благодаря которому в вольере белых медведей даже в жаркую погоду есть сугроб снега. Вот только, по словам посетителей, медведица с детьми новшества пока не оценила.

Медвежата всегда чем-то заняты. Фото: Виктор Шпаков.

ИСТОЧНИК KP.RU