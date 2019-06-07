Ребенок в рассылке: фейковая девочка, которую ищут родители, гуляет по мессенджерам новосибирцев
В Новосибирске горожане стали получать очередную спам-рассылку с якобы пропавшей девочкой — волонтеры предупреждают — это обман.
— Снова по родительским чатам во всех мессенджерах и соцсетях распространяется очередная спам-рассылка. В панике и неразберихе люди звонят на горячую линию отряда, делают рассылку и спешат на помощь. Фото девочки второй день гуляет по сети, и прошло уже множество регионов. Будьте внимательны! — предупреждают новосибирцев волонтеры спасательного отряда «Лиза Алерт».
Отличить настоящую ориентировку от фейковой можно обращая внимание на дату пропажи и указание города. Если этой информации нет — это стопроцентный обман. Также в ориентировке должны быть контакты автора сообщения, или родственников, или отдела полиции, или поискового отряда. Если в тексте этого нет — рассылать такое не стоит.
Волонтеры отметили, что бездумно распространяя ложную информацию, люди не заботятся о ее дальнейшей судьбе.
— Так что, если вдруг вы уже сделали репост фейка — обязательно удалите его, — добавили в поисковом отряде.
ИСТОЧНИК KP.RU