2019-06-07T10:24:50+03:00
Общество

Ребенок в рассылке: фейковая девочка, которую ищут родители, гуляет по мессенджерам новосибирцев

Девочка с фотографии была в розыске давно и не в Новосибирске
Надежда ЯРКОВА
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Розыск девочки на самом деле фейковый. Фото: vk.com/lizaalert_novosib.Розыск девочки на самом деле фейковый. Фото: vk.com/lizaalert_novosib.
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В Новосибирске горожане стали получать очередную спам-рассылку с якобы пропавшей девочкой — волонтеры предупреждают — это обман.

— Снова по родительским чатам во всех мессенджерах и соцсетях распространяется очередная спам-рассылка. В панике и неразберихе люди звонят на горячую линию отряда, делают рассылку и спешат на помощь. Фото девочки второй день гуляет по сети, и прошло уже множество регионов. Будьте внимательны! — предупреждают новосибирцев волонтеры спасательного отряда «Лиза Алерт».

Отличить настоящую ориентировку от фейковой можно обращая внимание на дату пропажи и указание города. Если этой информации нет — это стопроцентный обман. Также в ориентировке должны быть контакты автора сообщения, или родственников, или отдела полиции, или поискового отряда. Если в тексте этого нет — рассылать такое не стоит.

Волонтеры отметили, что бездумно распространяя ложную информацию, люди не заботятся о ее дальнейшей судьбе.

— Так что, если вдруг вы уже сделали репост фейка — обязательно удалите его, — добавили в поисковом отряде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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