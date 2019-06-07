2019-06-07T09:06:44+03:00
Общество

Отомстил беременной подружке: ревнивец с ножом напал на свою бывшую в подъезде

Нападавший парень поджидал свою жертву в подъезде, вооружившись ножом
Надежда ЯРКОВА
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Парень напал на девушку внезапно, когда она выходила из лифта. Стоп-кадр с видео.Парень напал на девушку внезапно, когда она выходила из лифта. Стоп-кадр с видео.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Ленинском районе Новосибирска молодой человек набросился на девушку прямо в подъезде жилого дома.

— Инцидент случился во втором подъезде дома №90 на улице Забалуева. На выходившую из лифта девушку напал мужчина с ножом, схватил ее за шею и вытолкнул в тамбур, — сообщает подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев и знакомых, девушка была беременна, а нападавший — ее бывший возлюбленный. Во время нападения девушка получила ранения, но не слишком серьезные.

В полиции также рассказали о произошедшем.

— В четверг, 6 июня около 17 часов в полицию поступило сообщение из больницы. К ним бригадой «скорой помощи» была доставлена девушка 1993 года рождения с телесными повреждениями. Она проживает в доме, где и произошло нападение. Личность нападавшего уже установлена — это ее бывший сожитель. Сейчас его ищут, чтобы задержать, — рассказали в пресс-службе городского МВД.

В ведомстве добавили, что девушка находится в больнице, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Ранения, которые она получила — не тяжкие, задел по касательной несколько раз ножом.

Новосибирцы теперь обсуждают произошедшее, не одобряя такие разборки и поведение парня. Вот что они пишут в комментариях:

— Очередной комнатный воин.

— Нет ничего глупее ревнивца.

— Хорошо хоть не прирезал.

— Вот это любовь, прямо как в сериалах, повезло девушке.

Ревнивец с ножом напал на свою бывшую в подъезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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