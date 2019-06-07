Отомстил беременной подружке: ревнивец с ножом напал на свою бывшую в подъезде
В Ленинском районе Новосибирска молодой человек набросился на девушку прямо в подъезде жилого дома.
— Инцидент случился во втором подъезде дома №90 на улице Забалуева. На выходившую из лифта девушку напал мужчина с ножом, схватил ее за шею и вытолкнул в тамбур, — сообщает подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев и знакомых, девушка была беременна, а нападавший — ее бывший возлюбленный. Во время нападения девушка получила ранения, но не слишком серьезные.
В полиции также рассказали о произошедшем.
— В четверг, 6 июня около 17 часов в полицию поступило сообщение из больницы. К ним бригадой «скорой помощи» была доставлена девушка 1993 года рождения с телесными повреждениями. Она проживает в доме, где и произошло нападение. Личность нападавшего уже установлена — это ее бывший сожитель. Сейчас его ищут, чтобы задержать, — рассказали в пресс-службе городского МВД.
В ведомстве добавили, что девушка находится в больнице, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Ранения, которые она получила — не тяжкие, задел по касательной несколько раз ножом.
Новосибирцы теперь обсуждают произошедшее, не одобряя такие разборки и поведение парня. Вот что они пишут в комментариях:
— Очередной комнатный воин.
— Нет ничего глупее ревнивца.
— Хорошо хоть не прирезал.
— Вот это любовь, прямо как в сериалах, повезло девушке.
Ревнивец с ножом напал на свою бывшую в подъезде.
ИСТОЧНИК KP.RU