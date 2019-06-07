2019-06-07T12:21:18+03:00
Общество

Дорогу не поделили: водитель автобуса брызнул в глаза шоферу-конкуренту из баллончика

К счастью, никто серьезных травм не получил
Анастасия САМАРЦЕВА
Поделиться:
Водители повздорили по дороге от станции метро «Студенческая» в направлении метро «Площадь Маркса».Водители повздорили по дороге от станции метро «Студенческая» в направлении метро «Площадь Маркса».Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Историю с конфликтом двух водителей очевидцы рассказали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». ЧП произошло на проспекте Карла Маркса в Ленинской районе.

— Водитель автобуса №6 не поделили дорогу с шофером из троллейбуса. Когда мужчина зашел в кабину выяснить, в чём дело, водитель брызнул ему в глаза из баллончика. Хотя никаких угрожающих действий со стороны водителя троллейбуса не было, — уверяют очевидцы.

К счастью, водитель автобуса серьезно не пострадал. В соцсетях горожане сейчас обсуждают эту историю:

— Они постоянно гонки устраивают: троллейбусы с автобусами, как только сравнялись, забывают про пассажиров. Начинаю выяснять, кто первый доедет до следующей остановки, чтобы побольше народу посадить, — жалуются новосибирцы.

В ГИБДД заявили, что уже начали проверку этого случая и разбираются, почему водитель использовал перцовый баллончик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
QR-код вместо истории болезни: новосибирцам собираются повесить на руки браслеты с конфиденциальной информацией
«Как так можно поступать?»: пассажира с инсультом вынесли из трамвая и кинули на асфальт
Зато прически красивые: в Бердске канализацию забило волосами
Когда в душе ты рок-звезда: фотограф делает невероятные снимки белых медведей, которые напоминают людей
Ребенок в рассылке: фейковая девочка, которую ищут родители, гуляет по мессенджерам новосибирцев
«Это бабуля того самого?»: женщина в крутой кепке прокатилась в метро
В Новосибирской области двое браконьеров убили лося, а его мясо хранили в магазине
Отомстил беременной подружке: ревнивец с ножом напал на свою бывшую в подъезде
Будем сотрудничать: Андрей Травников подписал на ПМЭФ первые соглашения
Похож на Стэтхэма, только ширинка расстегнута: необычного преступника ищут в Новосибирске