Дорогу не поделили: водитель автобуса брызнул в глаза шоферу-конкуренту из баллончика
Историю с конфликтом двух водителей очевидцы рассказали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». ЧП произошло на проспекте Карла Маркса в Ленинской районе.
— Водитель автобуса №6 не поделили дорогу с шофером из троллейбуса. Когда мужчина зашел в кабину выяснить, в чём дело, водитель брызнул ему в глаза из баллончика. Хотя никаких угрожающих действий со стороны водителя троллейбуса не было, — уверяют очевидцы.
К счастью, водитель автобуса серьезно не пострадал. В соцсетях горожане сейчас обсуждают эту историю:
— Они постоянно гонки устраивают: троллейбусы с автобусами, как только сравнялись, забывают про пассажиров. Начинаю выяснять, кто первый доедет до следующей остановки, чтобы побольше народу посадить, — жалуются новосибирцы.
В ГИБДД заявили, что уже начали проверку этого случая и разбираются, почему водитель использовал перцовый баллончик.
ИСТОЧНИК KP.RU