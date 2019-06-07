Дорогу не поделили: водитель автобуса брызнул в глаза шоферу-конкуренту из баллончика

СЕГОДНЯ 12:19 2019-06-07T12:21:18+03:00

Водители повздорили по дороге от станции метро «Студенческая» в направлении метро «Площадь Маркса». Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Историю с конфликтом двух водителей очевидцы рассказали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». ЧП произошло на проспекте Карла Маркса в Ленинской районе.

— Водитель автобуса №6 не поделили дорогу с шофером из троллейбуса. Когда мужчина зашел в кабину выяснить, в чём дело, водитель брызнул ему в глаза из баллончика. Хотя никаких угрожающих действий со стороны водителя троллейбуса не было, — уверяют очевидцы.

К счастью, водитель автобуса серьезно не пострадал. В соцсетях горожане сейчас обсуждают эту историю:

— Они постоянно гонки устраивают: троллейбусы с автобусами, как только сравнялись, забывают про пассажиров. Начинаю выяснять, кто первый доедет до следующей остановки, чтобы побольше народу посадить, — жалуются новосибирцы.

В ГИБДД заявили, что уже начали проверку этого случая и разбираются, почему водитель использовал перцовый баллончик.

ИСТОЧНИК KP.RU