2019-06-07T08:11:11+03:00
Происшествия

Похож на Стэтхэма, только ширинка расстегнута: необычного преступника ищут в Новосибирске

Мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления
Надежда ЯРКОВА
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Попавшего на камеры мужчину ищет полиция.Попавшего на камеры мужчину ищет полиция.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Новосибирская полиция объявила в розыск мужчину, попавшего на камеры видеонаблюдения.

— Сотрудники отдела полиции № 8 «Кировский» устанавливают личность изображенного на фотографиях человека, для проверки на причастность к совершению тяжкого преступления, — говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

Приметы: европейская внешность, среднее телосложение, на вид около 40-45 лет, рост 175-180 см, волосы темные с сединой, стрижка короткая. При себе имел сумку черного цвета. Был одет в джинсы темно-синего цвета и кофту с разноцветными полосками.

Уточнить, в каком именно преступлении подозревается мужчина, в полиции пока не смогли, сославшись на то, что сейчас только идет проверка его причастности.

Пользователи соцсетей нашли сходство разыскиваемого с английским актером Джейсоном Стэтхэмом, известным по фильмам «Адреналин», «Перевозчик», «Паркер» и другие.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении мужчины с камер, просят обратиться по телефонам: 232-15-72, 232-15-75, 8 913-954-75-02, 8 913-954-32-32.

Конфиденциальность гарантируется.

Мужчину с камеры подозревают в совершении тяжкого преступления. Фото: МВД по Новосибирской области.

Мужчину с камеры подозревают в совершении тяжкого преступления. Фото: МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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