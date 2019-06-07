Похож на Стэтхэма, только ширинка расстегнута: необычного преступника ищут в Новосибирске
Новосибирская полиция объявила в розыск мужчину, попавшего на камеры видеонаблюдения.
— Сотрудники отдела полиции № 8 «Кировский» устанавливают личность изображенного на фотографиях человека, для проверки на причастность к совершению тяжкого преступления, — говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.
Приметы: европейская внешность, среднее телосложение, на вид около 40-45 лет, рост 175-180 см, волосы темные с сединой, стрижка короткая. При себе имел сумку черного цвета. Был одет в джинсы темно-синего цвета и кофту с разноцветными полосками.
Уточнить, в каком именно преступлении подозревается мужчина, в полиции пока не смогли, сославшись на то, что сейчас только идет проверка его причастности.
Пользователи соцсетей нашли сходство разыскиваемого с английским актером Джейсоном Стэтхэмом, известным по фильмам «Адреналин», «Перевозчик», «Паркер» и другие.
Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении мужчины с камер, просят обратиться по телефонам: 232-15-72, 232-15-75, 8 913-954-75-02, 8 913-954-32-32.
Конфиденциальность гарантируется.
Мужчину с камеры подозревают в совершении тяжкого преступления. Фото: МВД по Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU