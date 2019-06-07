2019-06-07T07:53:31+03:00
Общество

«Хочу забыть побыстрее эту грязную историю»: СКР посчитал невиновным преподавателя, которого студентка обвинила в изнасиловании

Следственный комитет отказал в уголовном деле, у девушки оказалось недостаточно доказательств против педагога
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
Девушка уверяла, что преподаватель изнасиловал ее два года назад, но доказать этого не смогла.Девушка уверяла, что преподаватель изнасиловал ее два года назад, но доказать этого не смогла.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Следственный отдел по Октябрьскому району Новосибирска вынес отказной материал по делу о преподавателе, которого студентка обвинила в изнасиловании. Напомним, четверокурсница филфака одного из новосибирских университетов заявила, что до нее домогался педагог. По рассказу девушки выходило, что он сначала ее напоил, а потом изнасиловал. Два года студентка молчала об этом. А потом написала пост в «Инстаграме». Часть комментаторов сочувствовала автору, другие же обвиняли в пиаре, не веря в эту историю. Тогда студентка обратилась с заявлением в СКР. Следователи провели проверку и вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

— Никакого преступления не было совершено, теперь это официально подтверждено, — рассказал «КП»-Новосибирск» Павел Яровой, адвокат преподавателя. Он же добавил, что его клиент продолжает работать в вузе. — Он не виноват, с чего ему увольняться.

— Будет ли он требовать моральную компенсацию со студентки за обвинения, которые не подтвердились?

— Нет, он сказал, что не желает ее привлекать к какой-либо ответственности, что хочет забыть побыстрее эту грязную историю. Это все, чего он сейчас хочет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Будем сотрудничать: Андрей Травников подписал на ПМЭФ первые соглашения
Похож на Стэтхэма, только ширинка расстегнута: необычного преступника ищут в Новосибирске
Это точно поздравление? Девушка нелепо раскрасила машину парня в честь его дня рождения
«Сказала: «Фас!»: судебные приставы отбивались электрошокером от собаки алиментщицы
Сожгли 300 килограммов: в «Толмачево» у пассажиров забирают продукты
«Обрекли малыша»: зоопарк выпустил ручного лосенка на волю, это возмутило людей
«Вот это небо коротнуло»: новосибирец снял невероятное видео с молниями
«Хабиб стал некрасивым»: скандальный постер, на котором боец рекламирует шаурму, сняли с киоска
Погода на день в Новосибирске: 7 июня возможен дождь
Врачи бьют тревогу: больше половины новосибирских школьников плохо видят
«Выходные под угрозой»: в Новосибирске грузовик с пивом провалился в яму на дороге
«Я свой дом рассмотрела!»: российский космонавт показал фото Новосибирска с высоты 400 километров
«С черноземом завезли»: заросли конопли в парке «Семьи» выкосили после скандала в соцсетях
«Где Ростик?»: белого медвежонка из России потеряли в зоопарке Китая
На ошибках учатся: проект станции метро «Спортивная» повторно пройдет госэкспертизу
В Новосибирске детям предложили сказать спасибо Сталину
Новосибирская делегация начала работу на Петербургской экономическом форуме
Металл спасен, никто не пострадал
А если Хабибу не понравится? Известный боец стал лицом киоска с шаурмой
Прокатились с огоньком: в Новосибирске загорелся трамвай с пассажирами
За обиженных бабушек: ОМОН красиво взял пранкера в семейных трусах