«Хочу забыть побыстрее эту грязную историю»: СКР посчитал невиновным преподавателя, которого студентка обвинила в изнасиловании

СЕГОДНЯ 07:53 2019-06-07T07:53:31+03:00

Девушка уверяла, что преподаватель изнасиловал ее два года назад, но доказать этого не смогла. Фото: СОЦСЕТИ

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Следственный отдел по Октябрьскому району Новосибирска вынес отказной материал по делу о преподавателе, которого студентка обвинила в изнасиловании. Напомним, четверокурсница филфака одного из новосибирских университетов заявила, что до нее домогался педагог. По рассказу девушки выходило, что он сначала ее напоил, а потом изнасиловал. Два года студентка молчала об этом. А потом написала пост в «Инстаграме». Часть комментаторов сочувствовала автору, другие же обвиняли в пиаре, не веря в эту историю. Тогда студентка обратилась с заявлением в СКР. Следователи провели проверку и вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

— Никакого преступления не было совершено, теперь это официально подтверждено, — рассказал «КП»-Новосибирск» Павел Яровой, адвокат преподавателя. Он же добавил, что его клиент продолжает работать в вузе. — Он не виноват, с чего ему увольняться.

— Будет ли он требовать моральную компенсацию со студентки за обвинения, которые не подтвердились?

— Нет, он сказал, что не желает ее привлекать к какой-либо ответственности, что хочет забыть побыстрее эту грязную историю. Это все, чего он сейчас хочет.

ИСТОЧНИК KP.RU