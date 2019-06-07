В Новосибирской области двое браконьеров убили лося, а его мясо хранили в магазине
Новосибирские полицейские искали браконьеров почти месяц. Было известно, что двое мужчин приехали в лес на УАЗике, охотились они без разрешения. Но по горячим следам взять их не удалось.
Выйти на нарушителей получилось в июне: в доме у браконьеров нашли оружие и охотничью одежду со следами крови. Мясо убитого животного мужчины хранили у знакомой: как выяснилось, она работает в продуктовом магазине, где есть подходящие морозильные камеры
Как позже рассказала на допросе знакомая браконьеров, она не знала о том, откуда у ее друзей появилось мясо лося:
— Думаем, что она не предполагала, что все это не законно, — говорят в ГУ МВД России по Новосибирской области
Никакое наказание сибирячке не грозит, в отличие от двух браконьеров. Им уже предъявили обвинение по статье 258 «Незаконная охота»: максимальный срок, предусмотренный за убийство животного, - два года лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU