В Новосибирской области двое браконьеров убили лося, а его мясо хранили в магазине

СЕГОДНЯ 09:04 2019-06-07T09:04:10+03:00

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Новосибирские полицейские искали браконьеров почти месяц. Было известно, что двое мужчин приехали в лес на УАЗике, охотились они без разрешения. Но по горячим следам взять их не удалось.

Выйти на нарушителей получилось в июне: в доме у браконьеров нашли оружие и охотничью одежду со следами крови. Мясо убитого животного мужчины хранили у знакомой: как выяснилось, она работает в продуктовом магазине, где есть подходящие морозильные камеры

Как позже рассказала на допросе знакомая браконьеров, она не знала о том, откуда у ее друзей появилось мясо лося:

— Думаем, что она не предполагала, что все это не законно, — говорят в ГУ МВД России по Новосибирской области

Никакое наказание сибирячке не грозит, в отличие от двух браконьеров. Им уже предъявили обвинение по статье 258 «Незаконная охота»: максимальный срок, предусмотренный за убийство животного, - два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU