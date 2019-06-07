Это точно поздравление? Девушка нелепо раскрасила машину парня в честь его дня рождения
В одном из районов Новосибирска кто-то разрисовал иномарку во дворе яркими аэрозольными красками.
— Нестандартно поздравили владельца иномарки с Днем Рождения! — такая подпись и фото появились в группе «Типичная Затулинка» в соцсетях в «ВКонтакте». При этом подписчик интересуется, а как бы Вы отреагировали на такое поздравление?
На стоящей во дворе жилого дома по всей машине, яркими цветами красуются надписи: «С днем рождения, любимый!». Новосибирцев такое поздравление-сюрприз повеселило и теперь всем интересна реакция именинника. Вот что они пишут в комментариях:
— Только что видела эту праздничную машинку. Надеюсь, имениннику не испортили настроение. С Днем рождения!
— Это смотря чем, надпись сделана.
— Поздравляю с очередной заморочкой, я там с любовью еще шины проколол, — шутит кто-то.
— Я бы заставил мыть машину. Не нужны такие поздравления! — возмущается другой.
Интересно, именинник обрадуется такому поздравлению? Фото: "Типичная Затулинка".
ИСТОЧНИК KP.RU