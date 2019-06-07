Это точно поздравление? Девушка нелепо раскрасила машину парня в честь его дня рождения

СЕГОДНЯ 07:25 2019-06-07T07:25:56+03:00

Интересно, какая будет реакция на сюрприз у именинника, когда он увидит свою машину

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В одном из районов Новосибирска кто-то разрисовал иномарку во дворе яркими аэрозольными красками.

— Нестандартно поздравили владельца иномарки с Днем Рождения! — такая подпись и фото появились в группе «Типичная Затулинка» в соцсетях в «ВКонтакте». При этом подписчик интересуется, а как бы Вы отреагировали на такое поздравление?

На стоящей во дворе жилого дома по всей машине, яркими цветами красуются надписи: «С днем рождения, любимый!». Новосибирцев такое поздравление-сюрприз повеселило и теперь всем интересна реакция именинника. Вот что они пишут в комментариях:

— Только что видела эту праздничную машинку. Надеюсь, имениннику не испортили настроение. С Днем рождения!

— Это смотря чем, надпись сделана.

— Поздравляю с очередной заморочкой, я там с любовью еще шины проколол, — шутит кто-то.

— Я бы заставил мыть машину. Не нужны такие поздравления! — возмущается другой.

Интересно, именинник обрадуется такому поздравлению? Фото: "Типичная Затулинка".

ИСТОЧНИК KP.RU