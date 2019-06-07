2019-06-07T07:25:56+03:00
Общество

Это точно поздравление? Девушка нелепо раскрасила машину парня в честь его дня рождения

Интересно, какая будет реакция на сюрприз у именинника, когда он увидит свою машину
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Девушка решила сделать сюрприз владельцу машины. Фото: "Типичная Затулинка".Девушка решила сделать сюрприз владельцу машины. Фото: "Типичная Затулинка".
Изменить размер текста:

В одном из районов Новосибирска кто-то разрисовал иномарку во дворе яркими аэрозольными красками.

— Нестандартно поздравили владельца иномарки с Днем Рождения! — такая подпись и фото появились в группе «Типичная Затулинка» в соцсетях в «ВКонтакте». При этом подписчик интересуется, а как бы Вы отреагировали на такое поздравление?

На стоящей во дворе жилого дома по всей машине, яркими цветами красуются надписи: «С днем рождения, любимый!». Новосибирцев такое поздравление-сюрприз повеселило и теперь всем интересна реакция именинника. Вот что они пишут в комментариях:

— Только что видела эту праздничную машинку. Надеюсь, имениннику не испортили настроение. С Днем рождения!

— Это смотря чем, надпись сделана.

— Поздравляю с очередной заморочкой, я там с любовью еще шины проколол, — шутит кто-то.

— Я бы заставил мыть машину. Не нужны такие поздравления! — возмущается другой.

Интересно, именинник обрадуется такому поздравлению? Фото: "Типичная Затулинка".

Интересно, именинник обрадуется такому поздравлению? Фото: "Типичная Затулинка".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Будем сотрудничать: Андрей Травников подписал на ПМЭФ первые соглашения
Похож на Стэтхэма, только ширинка расстегнута: необычного преступника ищут в Новосибирске
«Хочу забыть побыстрее эту грязную историю»: СКР посчитал невиновным преподавателя, которого студентка обвинила в изнасиловании
«Сказала: «Фас!»: судебные приставы отбивались электрошокером от собаки алиментщицы
Сожгли 300 килограммов: в «Толмачево» у пассажиров забирают продукты
«Обрекли малыша»: зоопарк выпустил ручного лосенка на волю, это возмутило людей
«Вот это небо коротнуло»: новосибирец снял невероятное видео с молниями
«Хабиб стал некрасивым»: скандальный постер, на котором боец рекламирует шаурму, сняли с киоска
Погода на день в Новосибирске: 7 июня возможен дождь
Врачи бьют тревогу: больше половины новосибирских школьников плохо видят
«Выходные под угрозой»: в Новосибирске грузовик с пивом провалился в яму на дороге
«Я свой дом рассмотрела!»: российский космонавт показал фото Новосибирска с высоты 400 километров
«С черноземом завезли»: заросли конопли в парке «Семьи» выкосили после скандала в соцсетях
«Где Ростик?»: белого медвежонка из России потеряли в зоопарке Китая
На ошибках учатся: проект станции метро «Спортивная» повторно пройдет госэкспертизу
В Новосибирске детям предложили сказать спасибо Сталину
Новосибирская делегация начала работу на Петербургской экономическом форуме
Металл спасен, никто не пострадал
А если Хабибу не понравится? Известный боец стал лицом киоска с шаурмой
Прокатились с огоньком: в Новосибирске загорелся трамвай с пассажирами
За обиженных бабушек: ОМОН красиво взял пранкера в семейных трусах