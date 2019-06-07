«Сказала: «Фас!»: судебные приставы отбивались электрошокером от собаки алиментщицы

СЕГОДНЯ 06:25 2019-06-07T06:25:56+03:00

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40-летняя жительница Ленинского района Новосибирска поручила встречать нежеланных гостей своей овчарке. Увидев на пороге людей в форме, должница сразу дала команду «Фас!» крупной собаке, лежавшей возле двери.

— Оскалившаяся собака устремилась в сторону одного из судебных приставов. Пытаясь защитить коллегу от разъяренного пса пришлось применить электрошокер, — сообщает служба судебных приставов по Новосибирской области.

Овчарка убежала в квартиру, в итоге хозяйке все-таки пришлось принять незваных гостей. В результате визита приставы арестовали телевизор негостеприимной хозяйки. Технику продадут в счет погашения долга. Женщина отказывается платить деньги собственному ребенку. Она лишена родительских прав и с осени 2018 года обязана выплачивать алименты опекуну своего ребенка. Однако деньги тратить в основном на покупку выпивки. По словам жителей дома, воинственная соседка ведет асоциальный образ жизни, нигде не работает и постоянно пребывает в нетрезвом виде. В областном УФССП говорят, что если нерадивая мамаша не встанет на путь исправления и не начнет выплачивать алименты, ей грозит уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU