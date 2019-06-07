Сожгли 300 килограммов: в «Толмачево» у пассажиров забирают продукты

СЕГОДНЯ 05:24 2019-06-07T05:24:44+03:00

- А что это у вас в сумочке? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чаще всего изымают фрукты и зелень из Абхазиии и Азербайджана

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В новосибирском аэропорту «Толмачево» рассказали о том, как отбирают у пассажиров еду. Речь идет о международных перевозках. По правилам, пассажирам нельзя провозить в ручной клади и багаже овощи, фрукты, сухофрукты и зелень из республик Азербайджан, Таджикистан, Абхазия. Мясо, молочная продукция и мед без необходимых документов и разрешений Россельхознадзора также под запретом, но пассажиры все равно везут.

— Всего за последнее время на пункте пограничного пропуска аэропорта у пассажиров забрали более 300 кило запрещенных продуктов. Весь конфискат был сожжен, — сообщает Управление Россельхознадзора по Новосибирской области.

Специалисты поясняют, что временный запрет для продуктов из стран ближнего зарубежья был введен Таможенным союзом в связи с постоянными выявлениями в продукции семян опасных сорняков и насекомых-вредителей. Ограничения также необходимы для предотвращения заноса опасных для животных и человека болезней.

ИСТОЧНИК KP.RU