«Обрекли малыша»: зоопарк выпустил ручного лосенка на волю, это возмутило людей

СЕГОДНЯ 05:03 2019-06-07T05:03:19+03:00

Годовалого лосенка увезли из зоопарка и отпустили жить в заповеднике. Фото и видео: vk.com/novosibirsk_zoo.

Малыша перевезли из зоопарка в заповедник под Новосибирском, где он и будет теперь жить

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Лосенку всего годик, но теперь он будет жить самостоятельно, в охраняемой зоне под присмотром людей.

— Егеря природоохранной инспекции и сотрудники зоопарка перевезли маленького лосенка в его природную обитель. Его папа Прохор и мама Ариша проводили сына без тревоги. Молодой лось попал в хорошую среду — в Сузунский заказник. Здесь отличная кормовая база и нет крупных хищников, — рассказали в новосибирском зоопарке.

Уже по прибытию, для малыша оборудовали место для корма и солонцы. После долгой дороги лосенок неохотно отходил от людей, но потом инстинкт взял верх, и он смелым шагом пошел осваивать новую территорию.

Сибиряки, вместо того, чтобы порадоваться за лосенка, теперь переживают за малыша, предоставленного самому себе, опасаясь диких хищников и браконьеров. Вот что они пишут в комментариях:

— А там разве нет крупных хищников?

— Браконьеры пострашнее хищников будут! Обрекли лосенка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/713387" frameborder="0"></iframe> Зоопарк выпустил ручного лосенка на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU