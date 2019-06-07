«Обрекли малыша»: зоопарк выпустил ручного лосенка на волю, это возмутило людей
Лосенку всего годик, но теперь он будет жить самостоятельно, в охраняемой зоне под присмотром людей.
— Егеря природоохранной инспекции и сотрудники зоопарка перевезли маленького лосенка в его природную обитель. Его папа Прохор и мама Ариша проводили сына без тревоги. Молодой лось попал в хорошую среду — в Сузунский заказник. Здесь отличная кормовая база и нет крупных хищников, — рассказали в новосибирском зоопарке.
Уже по прибытию, для малыша оборудовали место для корма и солонцы. После долгой дороги лосенок неохотно отходил от людей, но потом инстинкт взял верх, и он смелым шагом пошел осваивать новую территорию.
Сибиряки, вместо того, чтобы порадоваться за лосенка, теперь переживают за малыша, предоставленного самому себе, опасаясь диких хищников и браконьеров. Вот что они пишут в комментариях:
— А там разве нет крупных хищников?
— Браконьеры пострашнее хищников будут! Обрекли лосенка.
Зоопарк выпустил ручного лосенка на волю.
ИСТОЧНИК KP.RU