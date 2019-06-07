2019-06-07T05:03:19+03:00
Дом. Семья

«Обрекли малыша»: зоопарк выпустил ручного лосенка на волю, это возмутило людей

Малыша перевезли из зоопарка в заповедник под Новосибирском, где он и будет теперь жить
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Годовалого лосенка увезли из зоопарка и отпустили жить в заповеднике. Фото и видео: vk.com/novosibirsk_zoo.Годовалого лосенка увезли из зоопарка и отпустили жить в заповеднике. Фото и видео: vk.com/novosibirsk_zoo.
Изменить размер текста:

Лосенку всего годик, но теперь он будет жить самостоятельно, в охраняемой зоне под присмотром людей.

— Егеря природоохранной инспекции и сотрудники зоопарка перевезли маленького лосенка в его природную обитель. Его папа Прохор и мама Ариша проводили сына без тревоги. Молодой лось попал в хорошую среду — в Сузунский заказник. Здесь отличная кормовая база и нет крупных хищников, — рассказали в новосибирском зоопарке.

Уже по прибытию, для малыша оборудовали место для корма и солонцы. После долгой дороги лосенок неохотно отходил от людей, но потом инстинкт взял верх, и он смелым шагом пошел осваивать новую территорию.

Сибиряки, вместо того, чтобы порадоваться за лосенка, теперь переживают за малыша, предоставленного самому себе, опасаясь диких хищников и браконьеров. Вот что они пишут в комментариях:

— А там разве нет крупных хищников?

— Браконьеры пострашнее хищников будут! Обрекли лосенка.

Зоопарк выпустил ручного лосенка на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сожгли 300 килограммов: в «Толмачево» у пассажиров забирают продукты
«Вот это небо коротнуло»: новосибирец снял невероятное видео с молниями
«Хабиб стал некрасивым»: скандальный постер, на котором боец рекламирует шаурму, сняли с киоска
Погода на день в Новосибирске: 7 июня возможен дождь
Врачи бьют тревогу: больше половины новосибирских школьников плохо видят
«Выходные под угрозой»: в Новосибирске грузовик с пивом провалился в яму на дороге
«Я свой дом рассмотрела!»: российский космонавт показал фото Новосибирска с высоты 400 километров
«С черноземом завезли»: заросли конопли в парке «Семьи» выкосили после скандала в соцсетях
«Где Ростик?»: белого медвежонка из России потеряли в зоопарке Китая
На ошибках учатся: проект станции метро «Спортивная» повторно пройдет госэкспертизу
В Новосибирске детям предложили сказать спасибо Сталину
Новосибирская делегация начала работу на Петербургской экономическом форуме
Металл спасен, никто не пострадал
А если Хабибу не понравится? Известный боец стал лицом киоска с шаурмой
Прокатились с огоньком: в Новосибирске загорелся трамвай с пассажирами
За обиженных бабушек: ОМОН красиво взял пранкера в семейных трусах