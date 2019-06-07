2019-06-07T04:22:03+03:00
Общество

«Вот это небо коротнуло»: новосибирец снял невероятное видео с молниями

Вспышки молнии в ночном небе смотрятся очень атмосферно
Надежда ЯРКОВА
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Ночью небо Новосибирска освещали вспышки грозы с молнией. Стоп-кадр с видео.Ночью небо Новосибирска освещали вспышки грозы с молнией. Стоп-кадр с видео.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Житель Новосибирска снял невероятной красоты грозу с молниями, которая была сегодня ночью.

— Разряды молний наблюдались на левом берегу, а также в центре, освещая вспышками Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, — поделился видео подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей ролик оценили, сойдясь во мнении, что летняя гроза очень красива. Вот что они пишут в комментариях:

— Вот это небо коротнуло.

— Очень яркие вспышки света.

— Сверкало красиво.

Напомним, по сообщению Западно-Сибирского Гидрометцентра, 6 и 7 июня в Новосибирске ожидается ухудшение погодных условий. Город накроют ливни с грозами, также будет порывистый ветер с усилением до 25 метров в секунду.

Новосибирец снял невероятное видео с молниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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