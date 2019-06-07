«Вот это небо коротнуло»: новосибирец снял невероятное видео с молниями
Житель Новосибирска снял невероятной красоты грозу с молниями, которая была сегодня ночью.
— Разряды молний наблюдались на левом берегу, а также в центре, освещая вспышками Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, — поделился видео подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Пользователи соцсетей ролик оценили, сойдясь во мнении, что летняя гроза очень красива. Вот что они пишут в комментариях:
— Вот это небо коротнуло.
— Очень яркие вспышки света.
— Сверкало красиво.
Напомним, по сообщению Западно-Сибирского Гидрометцентра, 6 и 7 июня в Новосибирске ожидается ухудшение погодных условий. Город накроют ливни с грозами, также будет порывистый ветер с усилением до 25 метров в секунду.
Новосибирец снял невероятное видео с молниями.
ИСТОЧНИК KP.RU