«Хабиб стал некрасивым»: скандальный постер, на котором боец рекламирует шаурму, сняли с киоска

СЕГОДНЯ 03:43 2019-06-07T03:43:38+03:00

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После того, как в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» появилось фото плаката, на котором Хабиб Нурмагомедов рекламирует киоск с шаурмой, в соцсетях разгорелся настоящий скандал. Новосибирцы возмутились, что знаменитого бойца использовали в рекламе, скорее всего, без его ведома.

Корреспонденты «КП - Новосибирск» отправились к этому киоску Дзержинском районе Новосибирска, чтобы выяснить, кто автор этого постера, но плаката на перекрестке улиц Лежена и Бориса Богаткова уже не было. Оказалось, что скандал тут ни при чем:

— Очень грустно, этот плакат измялся и стал некрасивым, повесят новый: с Хабибом или нет, сказать точно не могу, - признался нам продавец шаурмы.

Кстати, сам постер придумал хозяин закусочной. Какой креатив ждет новосибирцев теперь, остается только гадать.

ИСТОЧНИК KP.RU