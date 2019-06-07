2019-06-07T03:43:38+03:00
Общество

«Хабиб стал некрасивым»: скандальный постер, на котором боец рекламирует шаурму, сняли с киоска

Продавец заявил, что плакат сильно помялся и выглядел плохо
Людмила КАМБУЛОВА
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Постер с Хабибом с киоска сняли.Постер с Хабибом с киоска сняли.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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После того, как в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» появилось фото плаката, на котором Хабиб Нурмагомедов рекламирует киоск с шаурмой, в соцсетях разгорелся настоящий скандал. Новосибирцы возмутились, что знаменитого бойца использовали в рекламе, скорее всего, без его ведома.

Корреспонденты «КП - Новосибирск» отправились к этому киоску Дзержинском районе Новосибирска, чтобы выяснить, кто автор этого постера, но плаката на перекрестке улиц Лежена и Бориса Богаткова уже не было. Оказалось, что скандал тут ни при чем:

— Очень грустно, этот плакат измялся и стал некрасивым, повесят новый: с Хабибом или нет, сказать точно не могу, - признался нам продавец шаурмы.

Кстати, сам постер придумал хозяин закусочной. Какой креатив ждет новосибирцев теперь, остается только гадать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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