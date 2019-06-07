Погода на день в Новосибирске: 7 июня возможен дождь

СЕГОДНЯ 03:30 2019-06-07T03:36:29+03:00

Сегодня в городе возможен небольшой дождь. Фото: Влад КОМЯКОВ

Синоптики обещают новосибирцам солнечный и теплый день с небольшим дождем

Изменить размер текста: A A

Конец рабочей недели обещает быть теплым: днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, возможен дождь и небольшой ветер.

— В пятницу, 7 июня в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью дождь, местами сильный, гроза, днем местами небольшой дождь. Температура днем составит плюс 21-23 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 12-14 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 18 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, небольшие и умеренные дожди, грозы, град, днем по востоку в отдельных районах небольшие дожди, местами туманы. Дневная температура составит плюс 18-23 градусов, ночная будет около плюс 6-11 градусов, местами до плюс 17 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой дождь с температурой до плюс 21 градусов днем и до плюс 14 градусов ночью. Такая теплая, но дождливая погода сохранится до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU