2019-06-07T03:36:29+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 7 июня возможен дождь

Синоптики обещают новосибирцам солнечный и теплый день с небольшим дождем
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе возможен небольшой дождь.Сегодня в городе возможен небольшой дождь.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Конец рабочей недели обещает быть теплым: днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, возможен дождь и небольшой ветер.

— В пятницу, 7 июня в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью дождь, местами сильный, гроза, днем местами небольшой дождь. Температура днем составит плюс 21-23 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 12-14 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 18 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, небольшие и умеренные дожди, грозы, град, днем по востоку в отдельных районах небольшие дожди, местами туманы. Дневная температура составит плюс 18-23 градусов, ночная будет около плюс 6-11 градусов, местами до плюс 17 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой дождь с температурой до плюс 21 градусов днем и до плюс 14 градусов ночью. Такая теплая, но дождливая погода сохранится до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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